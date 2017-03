"Ungdomarna vid bibelskolan ger oss framtidshopp" Veckans nummer Publicerad: 2017-03-02 16:31 – Vi har hållit på i 14 år och visst har jag undrat varför vi ska hålla på med det här. Men det ser nu ut som en väckelse är på gång, säger Björnåke Hulth, tidigare pastor i missionsförsamlingarna i Donsö i Göteborgs skärgård och i småländska Hestra. Det är en fascinerande historia han berättar – om vänskapen mellan svenska och vitryska kristna, om hjälpsändningar, engagemang och missionshusbyggen som lyft människor och sammanhang både i Sverige och i vitryska Novolukoml. Det började i missionsförsamlingen i Hestra, som ligger vid Isaberg och Anderstorp i Gislaveds kommun, där Björnåke Hulth blev pastor år 2000. En av medlemmarna, Janne Edvardsson, hade i slutet på 1998 varit anställd av Erikshjälpen för att köra barn från trakter som drabbades av Tjernobylkatastrofen (1986) till sommarvistelse i Sverige. Varken belysning eller värme – När han kom hem från en sådan resa berättade han hur han övernattat i kommunen Novolukoml, 20 mil nordost om huvudstaden Minsk. Han hade frågat dem som han gästade om det fanns någon frikyrka i trakten och det fanns det. Man höll på att bygga en pingstkyrka men hade bara fått upp väggarna. Den lilla pingstförsamlingen med 40 medlemmar hade börjat med källaren där de under tre år hade hållit sina samlingar. Sedan hade de byggt väggarna men hade nu inte pengarna till ett tak. Nu hade myndigheterna ställt ett ultimatum: Hade de inte lagt på taket inom tre månader skulle kyrkan konfiskeras. Det var inte mer än motsvarande 35 000 kronor som det handlade om så Janne Edvardsson hade tagit kontakt med några småländska församlingar som betalade taket åt pingstvännerna i Novolukoml. – Min spontana reaktion då Janne berättade det här var: ”Men sedan då? Då får vi hjälpa dem så de får kyrkan färdig!” Vi startade vårt hjälparbete 2002 och år 2003 åkte vi första gången dit med en grupp ungdomar och hade konserter och samlingar. Björnåke Hulth berättar hur de hade kommit in i kyrkan där det varken fanns belysning, värme eller inredning under de tre år de firade gudstjänst i källaren. Nu fanns det el men inte färg på väggarna och mycket sparsamt med inventarier. Det var bara cementväggar, golv och trappor. – Den enda utsmyckningen i kyrkan var en liten Kristus-bild i glas som stod i en fönsternisch. Då sade jag: ”Detta är makalöst, det måste vi göra något åt så att de får en användbar kyrka!” Läs mer i Hemmets Vän nr 9 – 2017

