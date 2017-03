De låter tron påverka maten Veckans nummer Publicerad: 2017-03-02 16:25 Spelar det roll för vår tro vad vi äter? Vildåsnan är en kristen vegetarisk förening som arbetar med att förespråka och sprida vegetarism som ett sätt att förhindra lidande för djur. – Vi vill fördjupa samtalet kring vårt förhållande till skapelsen och förhållandet mellan skapelsen och Gud, säger Maja Ekström, ordförande i Vildåsnan. Föreningen bildades 2006, då mycket med syftet att uppmuntra kristna som var vegetarianer. Man ville samla dem och skapa ett nätverk, så man kunde stödja varandra. Föreningen har vuxit mycket under åren. Nu är de ungefär 120 medlemmar. Därför är inte huvudfokuset längre på att hitta andra vegetarianer, utan istället arbeta med frågan om vilka konsekvenser ens tro får för vardagspraktiker, som till exempel sina matvanor. Maja Ekström har inte varit med ända sedan början, men skulle ändå säga att medvetenheten i de här frågorna har ökat. – Idag tycker jag överlag att det finns en stor vegantrend. Man talar om att ändra normen för våra matvanor och vårt förhållande till kött. – Den stora uppmärksamheten som nu är på klimatfrågan hjälper också till att skapa fler ingångar till att prata om vegetarism idag. Även om kyrkan kanske fortfarande ligger lite efter när det kommer till vegonormer, menar Maja Ekström. – Vi i Vildåsnan ser det som att det här är Guds stora vision för skapelsen. Djuren ska leva i fred, med varandra och med människan. Djuren är Guds skapelse, älskade varelser. På så vis menar Maja att Vildåsnan sticker ut från andra djurrättsgrupper, genom att vara en kristen förening där medlemmarna kan söka Guds vilja i de här frågorna och leva efter hans längtan. Vegetarisk fastetid För att hjälpa församlingar att mer komma in i det vegetariska tänket har Vildåsnan i flera år haft olika sorters kampanjer i samband med fastetiden. I år har de gett ut ett faste-häfte som heter ”Bönor och böner” med bland annat tips och recept på vegetarisk mat. Detta är ett sätt att ta tillvara traditioner som redan finns i kyrkan. – Många väljer att avstå från kött- och mjölkprodukter under fastan, att äta paradismat som det kallas i den ortodoxa kyrkan. Det är ju jättetacksamt för oss som förespråkar den kosten att uppmuntra människor att haka på. Prova ett tag och se vad det gör med dig, säger Maja Ekström. Föreningen Vildåsnan har ingen fast hållplats. Medlemmarna och styrelsen är från olika delar av Sverige. De önskar vara mer en gräsrotsrörelse med lokala grupper och lokala initiativ. – Jag tror verkligen att det är i mötet med andra människor som saker kan hända och förändras. Så det känns väldigt viktigt att vi träffas. Fast det är svårt för oss att uppifrån bestämma att vi ska vara en gräsrotsrörelse, det måste ju växa fram organisatoriskt. För att vara medlem i Vildåsnan krävs inte att du äter på ett visst sätt eller avstår från vissa saker. Det finns en öppenhet för att människor befinner sig i olika situationer i livet. Där man då av olika skäl inte kan äta veganskt eller vegetariskt varje dag. – Det finns medlemmar i vår förening som varken är vegetarianer eller veganer. Som kanske bara vill stötta föreningen, eller som önskar äta mer vegetariskt. Läs mer i Hemmets Vän nr 9 – 2017

