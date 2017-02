Bli inte förvånad om nästa statsminister heter Jimmie Veckans kommentar Publicerad: 2017-02-23 16:23 Det finns en ironisk tvist i att samma vecka som Donald Trump gör en stor sak över ”vad som hände i Sverige i går kväll” begår ett 70-tal Rinkebyungdomar upplopp, bränner bilar och kastar sten på polis och blåljuspersonal. Butiksägare fick se sina lokaler vandaliseras. Explosioner. Bilbränder. Ambulans som förbjöds att åka in. Efter tre timmar blir polisen tvungen att skjuta skarpt. Lyckligtvis blev ingen träffad och polis på plats klarade sig undan med blotta förskräckelsen. Ingen är gripen för Rinkebyupploppen. En polis som citerades i Svenska Dagbladet i veckan säger ”… det var kaos. Underläge. Ingen chans att gripa utan bara freda sig från att bli knockad av sten.” Detta sker dessutom samma vecka som polisen Peter Springare sitter hos Camilla Kvartoft och Leif G W Persson i Veckans brott och talar om invandrares överrepresentation vad gäller grov brottslighet. Statistiken säger, vilket är ett känt faktum sedan decennier, att personer födda i utlandet är våldsamt överrepresenterade i brottsstatiken jämfört med dem som är födda i Sverige. Alla i studion är rörande överens, en gemensam känsla av att nu äntligen få säga det som inte fått sägas. Det vi nu ser är starten på valrörelsen inför 2018. Frågor om invandring, integration, våld och kriminalitet kan bli de som avgör. Och givet hur illa regeringen och mittenpartierna har hanterat frågorna om integration är det just nu öppet mål för Sverigedemokraterna. När oron för samhällsutvecklingen ökar, och medierna gång på gång fylls av rapporter och program liknande de vi just sett i veckan, då är det inte omöjligt att nästa statsminister heter Jimmie Åkesson. Det är till och med troligt. Det vore naturligtvis förfärligt, men en logisk konsekvens av samhällsproblem som allt för länge tillåtits växa i styrka och omfattning. Åke Hällzon

