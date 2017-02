"Vi behöver utveckla stödet till ryska kristna" Veckans nummer Publicerad: 2017-02-23 16:19 När den svenska utrikesministern Margot Wallström och hennes ryska motpart Sergej Lavrov möttes på tisdagen efter tre års djupfrysta relationer mellan Ryssland, EU och Sverige var knappast tal om något töväder – om de än har börjat tala med varandra. Men det är inte bara de politiska relationerna som under de senaste tre åren varit bottenfrusna, menar pastorn och rysslandskännaren Rauli Lehtonen. Inte minst evangeliska kristna har påverkats både av de frostiga relationerna och av de nya religionslagar som hastigt infördes sommaren 2016. Att tisdagens politiska möte mellan Sverige och Ryssland skulle vara frostigt var inte mer än väntat. Den svenske utrikesministern Margot Wallström, på besök i Moskva, och hennes ryska motpart Sergej Lavrov har ändå tre års kyliga relationer bakom sig då man knappt tilltalat varandra. Detta efter Sveriges och även EU:s kritik i fråga om Ukraina och Krim där de fortfarande står lika långt ifrån varandra som tidigare. Sverige fördömer, i likhet med EU, den ryska interventionen i Ukraina 2014, då Krim förklarades vara rysk mark. Medan Ryssland menar att de ingrep mot en väpnad statskupp i Kiev och har försvarat ryska intressen. – Det har varit väldigt rakt, öppenhjärtligt och konstruktivt, sade Margot Wallström enligt TT om samtalet på tisdagen. Medan den ryske utrikesministern förklarade under presskonferensen: – Vi har aldrig sagt att Sverige är skyldigt till de dåliga relationerna mellan våra länder. Vi har bara konstaterat att det är så. Frost även för kristna Hemmets Vän frågade Rysslandskännaren pastor Rauli Lehtonen hur de frostiga relationerna mellan Europa och Ryssland påverkat ryska kristna. – På samma sätt som Ryssland som nation har känt sig isolerade i samband med att sanktionerna trädde i kraft så har även ryska kristna känt sig isolerade, bortglömda. Väldigt få evangeliskt kristna från väst har kommit på besök. Relationer och samarbetsprojekt av olika slag har dramatiskt minskat under den här perioden. – Det har påverkat de kristna och speciellt de evangeliskt kristna i väldigt stor grad. Men det är inte bara på grund av sanktionerna och isoleringen. Det viktigaste skälet är säkert de nya religionslagarna som har kommit. Vilka har väldigt konkret påverkat evangelisationen och missionsarbetet i de olika delarna av Ryssland. Läs mer i Hemmets Vän nr 8 – 2017

