Allt fler barn häktas Veckans nummer Publicerad: 2017-02-23 16:17 Antalet barn som häktas fortsätter att öka. Flera av barnen som frihetsberövas saknar en fast förankring i Sverige. – Det är oroande att vi får fler fall där det uppenbarligen finns skäl för häktning, säger riksåklagare Anders Perklev. De senaste åren har allt fler barn som misstänks för brott placerats i häkte. I fjol placerades 167 omyndiga i häkte, vilket var 42 fler än under 2014 och 27 fler än 2015, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten. Det innebär en ökning med 33 procent på tre år. – Det är väldigt allvarligt. Häkte är inte en plats för barn. Det är ett kapitalt misslyckande för samhället att så många barn hamnar i häkte, säger Bengt Ivarsson, ordförande Advokatsamfundet. Han undrar över varför kommunerna inte agerar. – Man kan fundera över vilka insatser som socialförvaltningen rimligtvis borde kunna göra för de här barnen. Genom att antingen ge stöd eller göra omhändertaganden, innan det går så långt att de hamnar i häkte, säger han. Tidigare konstant nivå Anders Perklev, chef för Åklagarmyndigheten, säger att siffrorna som ska presenteras i årsredovisningen har överraskat eftersom antalet häktningar tidigare har legat på en lägre och konstant nivå. Vad som ligger bakom ökningen under senare år ska nu analyseras grundligare. Däremot ser myndigheten redan nu att ökningen under 2016 skett vid två av landets åklagarkammare: i Västerås och i Göteborg. – Det är små tal men vi kan se under 2016 att Västerås haft ett antal svårare brott med unga inblandade. I Göteborg däremot handlar det om ungdomar som saknar fast förankring i Sverige. Perklev säger att en stor del av ökningen i Göteborg under det senaste året handlar om unga som saknar fast adress, vars vårdnadshavare finns någon annanstans och där åklagaren gör bedömningen att den svaga anknytningen är en risk för att personen ”försvinner”. Det är i sig skäl för häktning. – Det är ett bekymmer. Ett annat bättre alternativ hade kunnat vara att ta hand om ungdomarna, säger han och hänvisar till Häktningsutredningen från 2016 som föreslog att unga som häktas ska placeras på särskilda ungdomshem i stället för i häkte. Läs mer i Hemmets Vän nr 8 – 2017

