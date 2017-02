"Det känns lite som att Gud har lurat in mig i det här" Veckans nummer Publicerad: 2017-02-23 16:08 Anna Lennartsson, 36, är sedan i maj 2016 pastor i Bergslagskyrkan i Nora. Vägen till att bli pastor har inte varit spikrak. Det tog en tid innan Gud lyckats övertala henne om att det var det hon skulle bli. Efter att hela världen varit öppen för Anna så stängdes fler och fler dörrar, tills det bara fanns en kvar. – Jag skulle aldrig vara den jag är idag eller vara här som pastor om det inte var för den tiden med UMU och de resor jag gjort. Absolut inte, säger Anna Lennartsson när vi möts på hennes kontor i Bergslagskyrkan i Nora. När Anna gick i skolan var det svårt att tro att hon skulle jobba som pastor längre fram i livet. Hon var en ensamvarg. Hon hade bara en klasskompis som hon hängde med. Det fanns inte heller några jämnåriga i kyrkan. – Jag led aldrig av det, men det är klart det påverkade mig, berättar Anna. Att hon blev så social som hon är idag tackar hon organisationen UMU (Ungdom med uppgift) för. Som 19-åring åkte hon iväg på sin första resa med UMU till Hawaii i tre månader. Där bestämde hon sig för att åka iväg på en DTS, Discipleship training school. Så ett och ett halvt år efter att hon kommit hem från Hawaii åkte hon vidare till Nya Zeeland. Efter hennes DTS rul­lade det på med UMU, det ena ledde till det andra och Anna var ute och reste i sammanlagt åtta år. – Efter att under de åren varit konstant runt folk och också i många olika kulturer och länder, så har det sociala påverkats. Jag tror det skulle påverka de flesta, menar Anna. Teologi enda alternativet På en missionsresa i Manila på Filippinerna 2005 skulle lärjungaskolan, där Anna var ledare, hålla i en gudstjänst. Anna predikade och anade då att det låg något mer i detta, att Gud ville att hon skulle predika mer framöver. Det var första gången hon tänkt den tanken. – Jag förstod att jag behövde utforska det mer. Innan hade jag anat att jag skulle ha ett kristet jobb, bara inte pastor. Det är ganska nyligen jag har accepterat det. Anna gick bibelskola på Restenäs, som då var huvudkontoret för UMU i Sverige. Där blev hon kvar och undervisade på skolan. Det var framför allt här som Annas tro och det hon predikar formades. Efter sex år kände Anna att det var dags för något nytt och att läsa teologi kändes som det enda alternativet. Anna sökte in till Örebro missionsskola. Hon blev övertalad av skolan att gå hela pastorsutbildningen, trots att pastor inte var något hon ville bli. – De hade precis gjort om utbildningen så den till namnet inte bara riktade sig till pastorer utan församlingsledare överlag. Jag tyckte sedan att kurserna som egentligen var pastorskurser var roligast, så det gjorde ju ingenting. Efter examen på Örebro missionsskola började Anna acceptera tanken på att bli pastor. – Men då ville jag inte vara föreståndare. Jag ville vara en assisterande andrepastor, så jag kunde rikta in mig på det jag är duktig på. De tjänsterna var svåra att hitta, och de hon sökte fick hon inte. Hon var inte arbetslös, men sökte många andra jobb, men överallt var det nej och stängda dörrar. Det dök upp ett jobb på arbetsförmedlingen, med inriktning mot invandrare. Detta var ett jobb som 260 personer hade sökt och 20 av dem fick komma på intervju, Anna var en av dem. Av dessa 20 skulle 10–15 anställas. – Jag kände att jag hade ganska god procentuell chans. Jag tyckte att intervjun gick väldigt bra. Läs mer i Hemmets Vän nr 8 – 2017

