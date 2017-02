"Var nyfiken, glad och tacksam över ditt liv" Veckans nummer Publicerad: 2017-02-23 16:03 Fem frågor till Akira Matsubara, neurofysiolog, om hur man ska få en pigg ålderdom. Akira Matsubara är neurofysiologen som vid 81 års ålder vill dela med sig av sina kunskaper om hur man kan vara pigg på ålderns höst. – Var nyfiken, är ett av hans huvudråd. När Akira Matsubara kom till Sverige för att utbilda sig till det tänkta yrket hjärnkirurg, så hade han en dramatisk barndomstid i sitt uppväxtland Japan bakom sig. Han är född 1935 och fick som barn uppleva brandbombningen av Fukuyama, som dödade medlemmar i hans familj. Omstarten i Sverige, 25-talet år senare, resulterade i att han valde yrket neurofysiolog. Nu är han pensionär, men var under sin aktiva tid länge en aktad läkare på RSÖ/USÖ. Under rubriken ”Pigg-pigg-slut” så delar han numera med sig av sina råd för hur vi ska kunna få en piggare ålderdom. – Man ska undvika att bli arg, det är ett gott råd, säger han och skrattar. – Det var 30 år sedan nu som jag blev arg. Hur länge lever vi i snitt i Sverige? – Enligt WHO så är medellivslängden 80,7 år för män och 84 år för kvinnor. – Medellivslängden ökar med fem timmar för varje dygn. På ett år blir vi alltså runt två månader äldre i medellivslängd. På vart sjätte år blir det ett år. Hur länge förväntas vi leva? – Jag tror att de som växer upp idag kan få en medellivslängd på 90 år. 100 år är ingen utopi i framtiden. – Tänk på att samma siffra för män, före senaste halvsekelskiftet, var under 70 år, och för kvinnor lite högre. Läs mer i Hemmets Vän nr 8 – 2017

