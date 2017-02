En oförutsägbar president Ledare Publicerad: 2017-02-16 15:35 USA:s nyvalde president Donald Trump har lagt in högsta växeln mindre än fyra veckor efter sin installation. Men heta politiska frågor under valrörelsen kanske svalnar en del när Trump inser att det behövs en viss eftertanke innan åtminstone en del beslut kan fattas. Vad han säger till Israels premiärminister Netanyahu på sitt första besök i Vita huset denna vecka är många nyfikna på. Ska Trump lyckas återupprätta Obamaadministrationens raserade stöd till Israel? Den glödheta frågan om att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem lär nog få vänta ett tag. Ett för snabbt beslut kan få ödesdigra reaktioner till andra länder i Mellanöstern som USA också måste värna relationerna till. Innan Israels premiärminister lämnade Jerusalem för att flyga till Washington höll han ett fyra timmars möte med regeringskollegor och förklarade bland annat att Israel måste ta hänsyn till Donald Trumps personlighet och inte hamna i konfrontation med presidenten. De senaste veckorna har Israel godkänt tusentals nya bostäder och offentliggjort planer för att skapa de första nya bosättningarna på två årtionden. USA har inte fördömt besluten men tidigare i februari varnat att detta inte är någon hjälp i fredsprocessen. Om Donald Trump förverkligar sina avsikter att flytta USA:s ambassad till Jerusalem kommer det att få ett stort symboliskt värde som säkerligen väcker mycket ont blod bland arabstater i regionen. Trump har utsett sin svärson Jared Kushner med judisk bakgrund och goda kontakter bland amerikanska judar som speciellt sändebud att övervaka den processen. Samtidigt fattas en mängd beslut som ger häftiga reaktioner med inreseförbudet för medborgare från sju muslimdominerade länder. Flera delstaters domstolar har underkänt stoppet i flyktingmottagandet. Kan domstolarna stoppa Trumps beslut blir det givetvis ett stort bakslag i hans maktutövning som försvagar hans position. Samtidigt illustrerar denna kamp att en president i USA måste anpassa sig till den maktfördelning mellan domstolar, kongress och regering, som finns inskrivet i den amerikanska grundlagen. Efter bara fyra veckor har nu nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn redan tvingats lämna in sitt avsked på grund av för täta kontakter med Ryssland. Samtidigt porträtteras presidenten i både satirprogram och på annat sätt som en allt annat en harmonisk person. Hans fru Melania Trump beskrivs som en husfru i ett särboförhållande när hon stannar i New York. Trump framstår som en ungkarl med allt annat än ”familjära vanor” där han arbetar långt fram på nätterna, tvittrar åt höger och vänster och gör personliga utfall mot medier, stora affärskedjor, som inte vill sälja hans dotters klädkollektion med mera. Att presidenten i samband med den årliga bönefrukosten i sitt tal gav ett tydligt stöd till förföljda kristna och andra minoriteter i Mellanöstern, väckte optimistiska förväntningar på olika håll, men frågan hänger i luften. Kommer orden att leda till handling? Kända evangeliska ledare i USA protesterar i helsidesannonser, där man fördömer presidentens nya inreselagar. Pastorer som Timothy Keller, Bill Hybels och författaren Max Lucado ställer sig bakom den protesten. När tidigare nyvalda presidenter ofta fått en ibland ganska lång smekmånad har den för Donald Trump inte ens blivit veckor av positivt stöd, varken internationellt eller nationellt. Men bland vanliga amerikaner finns ändå ett visst godkännande att Trump lovade saker i valrörelsen som han nu genomför. Hemmets Vän 16 februari 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad! Ledare Könsuppdela inte barnen

Korruption bryter ner samhället inifrån

Otryggheten i Sverige tecken på värderingskris

Församlingar växer!

Hemmets Vän ger dig gemenskap, hopp och livsmod

Två sidor i julbudskapet

Grunden för Sverige är kristen

Brist på arbetskraft utan invandring

Nytt försoningsförsök

Kristen tro väl förankrad i det svenska samhället