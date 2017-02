En feministisk regering bör inte bära slöja Veckans kommentar Publicerad: 2017-02-16 15:30 Under helgen som gick genomförde den svenska regeringen ett besök i Iran. Det är många regeringar som genomför liknande besök. Statsministern och handelsministern är ingalunda de enda regeringsföreträdarna som åkt dit, inte heller de första. Sedan sanktionerna hävdes mot Iran 2016 står ledarna i kö för att utveckla handeln med det rika oljelandet. Men fotografierna på den svenska handelsministern iförd slöja under det officiella besöket har både förvånat och väckt kraftiga protester. Från vitt skilda politiker som vänsterpartiets riksdagsledamot Amineh Kakabaveh och Liberalernas partiledare Jan Björklund hörs kraftfull kritik. Iran leds av en repressiv regim, som med svenska mått mätt, är djupt kvinnoförtryckande. Att en svensk minister har slöja under detta möte rimmar mycket illa med regeringens feministiska utrikespolitik. Jag måste säga att dessa och andra debattörers reaktion är rimlig. Givetvis ska man ta seden dit man kommer och följa det lands lagar som man gästar. Men det finns också gränser för vad man kan gå med på som företrädare för Sverige. Och det finns givetvis möjligheter att markera vad man står för, även i dessa sammanhang. För en regering som kallar sig feministisk är det givetvis djupt problematiskt att dess företrädare tar på sig klädesplagg som signalerar kvinnans underkastelse under mannen. Det hela är ju givetvis ett uttryck för att statsministern ser framtida svensk exportmöjligheter till Iran som viktigare än kraftfulla protester mot den fundamentalistiska regimen. Regeringens hållning är inte speciellt principfast. Den kan möjligtvis försvaras som realistisk. Men en sak är säker, speciellt snygg är den inte. För islamister är detta tyvärr en viktig signal i deras kamp för att kvinnor ska ha täckt klädnad på offentliga platser. Åke Hällzon

