Stoppad utnämning visar på oenighet i FN Veckans nummer Publicerad: 2017-02-16 15:26 Att utnämningen av den tidigare palestinske premiärministern Salam Fayyad till nytt FN- sändebud i Libyen stoppats visar på den djupa splittringen i FN över Palestina och Israel. Utnämningen av Salam Fayyad stoppades av USA:s nya FN-ambassadör Nikki Haley den 10 februari. FN-chefen António Guterres informerade tidigare i veckan via ett brev säkerhetsrådet om att utnämningen av Salam Fayyad skulle komma. Nikki Haley säger att USA blev ”besviket” över att se brevet från António Guterres. António Guterres beskrev vändningen som en förlust för den libyska fredsprocessen. Han beskrev Salam Fayyad som ”rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt”. Han konstaterade också att utnämningen är viktig med tanke på instabiliteten i Libyen och hur det påverkar resten av regionen. – Att få ett slut på konflikten i Libyen ligger i allas intresse, sade han. Två stater inte enda lösningen På onsdagen förklarade också Donald Trump USA inte längre ser en tvåstatslösning som det enda alternativet för Israel och de palestinska områdena. – En tvåstatslösning som inte skapar fred är inte ett mål som någon vill ha, förklarade en källa i Vita Huset för AFP. Även om USA under många år stått bakom Israel innebär beskedet en omsvängning i amerikansk politik som både under republikanskt och demokratiskt styre stöttat en tvåstatslösning. Beskedet kom i samband med den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahus besök i Washington i veckan. Redan innan Donald Trumps tillträde fanns det tecken på att Palestina kunde komma att skapa spänningar mellan FN och den nye presidenten. I december röstade FN:s säkerhetsråd igenom en resolution som fördömde Israel för de fortsatta bosättningarna på ockuperade områden. Efter att resolutionen antagits med röstsiffrorna 14 mot 0, där USA valde att lägga ner sin röst, meddelade Donald Trump att ”saker och ting kommer att bli annorlunda efter den 20 januari”. USA:s nya FN-ambassadör Nikki Haley har kallat antagandet av resolutionen ”ett fruktansvärt misstag”. Läs mer i Hemmets Vän nr 7 – 2017

