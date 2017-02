De lär invandrare svenska med hjälp av modersmålet Veckans nummer Publicerad: 2017-02-16 15:20 SFI-utbildningen på Hyllie Park folkhögskola i Malmö har av Skolverket lyfts fram som ett gott exempel för andra SFI-utbildningar. Här har skolan inriktat sig på elever med kort eller ingen utbildning, på modersmålsbaserad svenskundervisning men också på nära samarbete mellan kommunen och kristna församlingar som satsar på exempelvis språk-kaféer och nätverk. – Det handlar om att inte bara se problemen och utmaningarna utan också se möjligheterna och resurserna, säger Elisabet Mörnerud, rektor för Svenska för invandrare (SFI) på Hyllie Park folkhögskola. – Skolverket har fått i uppdrag att ta fram ett referensmaterial till lärare som jobbar med läs- och skrivinlärning och Hyllie Park folkhögskola har jobbat med det i ganska många år. Vi har byggt en kompetens som är ganska unik i Sverige. Vi har i Malmö nischat oss för personer med kort utbildningsbakgrund, fortsätter Elisabet Mörnerud och berättar om de filmade intervjuer som ligger på Skolverkets hemsida från just Hyllie Park folkhögskola. – Vi arbetar mycket modersmålsbaserat och har gjort så från början, vilket också väckt uppmärksamhet. Det är idag ett arbetssätt som också har ett stort stöd bland forskare och i olika studier. Vi har lärare som talar samma språk som eleverna och undervisar i svenska med hjälp av modersmålet. Vilket påskyndar inlärningen enormt. Speciellt för de studerande med kort utbildningsbakgrund. Det gör att vi har ett lärarkollegium med väldigt många olika människor och olika bakgrund. En lärarkår som är mångkulturell, helt enkelt. 500 SFI-studerande Det började med tolv elever för mer än 15 år sedan. Hyllie stadsdel, där folkhögskolan finns, hade sett att där fanns många som inte bara behövde lära sig svenska utan även alfabetiseras. – Många av dem hade gått i skolan både ett, två och tre år men inte lärt sig så mycket. Själva uttryckte de: ”Om vi får en lärare som vi förstår så kommer vi att lära oss bättre.” Stadsdelen tog det på allvar och anställde tre modersmålslärare. Men de behövde ett pedagogiskt sammanhang för de här lärarna. De frågade oss eftersom vi redan hade ett brett samarbete med Malmö stad genom olika uppdragsutbildningar. Ur det växte en ganska stor SFI-verksamhet som stadigt ökat för varje år – idag har vi 500 SFI-studerande på skolan i Malmö. Och om man räknar alla timlärare så är det över 40 lärare. På folkhögskolan finns också förutom allmänna linjer, en musikalisk kulturverkstad liksom kurser i Kunming i sydvästra Kina. Men också Akademin för Ledarskap & Teologi. Det är Evangeliska Frikyrkan, EFK:s medarbetarförbund och Hyllie Park-kyrkan som står bakom skolan. – Att vi har en kristen huvudman sticker vi inte under stol med men vi har inte en mission i vår utbildning. Vi står under Skolverket och det finns tydliga kursplaner från Skolverket och vi ger betyg. Det gör man inte normalt på folkhögskolorna. Vi brukar beskriva oss som en SFI-utbildning med stark influens av folkhögskolans pedagogik och resurser. Folkhögskolan har jobbat med vuxnas lärande mycket längre än exempelvis Komvux, vi har en mycket längre historia. Vi har också en stark förankring i det civila samhället som också är en resurs för de nyanlända som ska integreras i samhället. – Vi vill säga att det inte är farligt med en kristen huvudman utan snarare en styrka i det vi håller på med. En del kommer hit just för att det finns en respekt för religiös tro hos oss. De tycker att det är enklare och att lärarna har förståelse för dem som individer. Och av de utlandsfödda lärare vi har anställda är flera muslimer. Läs mer i Hemmets Vän nr 7 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!