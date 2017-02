Cilla är redo för nya utmaningar Veckans nummer Publicerad: 2017-02-16 15:15 För fyra år sedan blev Cilla Eriksson kristen. Redan då lade Gud ner en dröm i henne, att cykla genom hela USA. En dröm som nu har genomförts. Detta bromsar inte Cilla utan hon planerar redan för flera nya projekt. – Ju mer vi utvecklar våra gåvor som Gud ger oss, desto större välsignelse kan det ge andra, säger Cilla Eriksson när vi möts i Örebro, där hon är på besök. För 2 månader sedan kom Cilla hem till Falun från sin resa i USA. Där cyklade hon från Vancouver i Kanada till den mexikanska gränsen. Allt för att samla in pengar till ett arbete som hjälper offer för människohandel. Detta projekt ligger under Lugnetkyrkan som företaget ”Ride of Faith, Hope and Love”. När Cilla kom hem gick luften ur henne och energin och kreativiteten tog slut. – Jag kände mig lite tom, jag har jobbat med det här i 3–4 år och sedan tog allt slut. Känslan var ’jaha, vad händer nu då?’ Nöjd med projektet De senaste veckorna har krafterna börjat komma tillbaka och Cilla känner sig nöjd med att ha genomfört resan. Att hon drog i land ett projekt som betytt väldigt mycket för henne. Cilla hade aldrig varit i USA tidigare och att åka själv till ett nytt land är inte så lätt. – Många tror att det är cyklingen som varit det jobbiga, men så är det inte. Cyklingen kändes nästan som semester, det var bara att trampa på. Istället var det allt runtomkring som var utmanande. Att försöka nå ut till människor, boka föreläsningar och samla in pengar på en plats där man inte känner någon. I Sverige vet många vem Cilla Eriksson är och vad hon gör. I USA var det inte så, vilket gjorde allt svårare. – Det skulle jag tänkt igenom bättre innan jag åkte, säger Cilla och skrattar. Läs mer i Hemmets Vän nr 7 – 2017

