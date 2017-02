Ta Springare på allvar Veckans kommentar Publicerad: 2017-02-09 16:14 Veckans mediaraket är tveklöst polisen Peter Springare. I 47 år anonym polis i Örebro, sen i måndags rikskänd. Han är en av de poliser som i sitt arbete utreder våldtäkter, utpressningar och mordförsök. Den allra grövsta kriminaliteten. I helgen som gick skrev han ett mycket uppmärksammat inlägg på Facebook där han utan omsvep men i god ton beskrev hur han har det på jobbet. Ändlösa utredningar och högar av grova brott där så gott som samtliga gärningsmän är invandrade män från Mellanöstern. Han konstaterar sakligt: ”Så här ser det ut. Så här är det. Och om ni inte ser det så ljuger ni eller dribblar med sanningen eftersom ni är livrädda för att bli utmålade som rasister eller värre.” Det som Springare beskriver är korrekt. Han återger sin vardag som polis. När det gäller grova våldsbrott finns en kraftig över­representation av kriminella invandrare och på våra fängelser har de flesta internerna utomeuropeisk bakgrund. Samtidigt är det ingen nyhet i sak. Att det förhåller sig så här har varit känt i decennier, de första rapporterna kom redan på 1970-talet. Ändå jublar allmänheten och Springare beskrivs som en hjälte. Äntligen någon som vågar säga sanningen! Hans Facebook-inlägg har vid denna sidas pressläggning lästs av hundratusentals, blivit förstasidesnyhet i flera tidningar och redan diskuterats av Camilla Kvartoft och polisprofessor Leif GW Persson i Veckans Brott. Springare har överösts med beröm från allmänhet och kollegor och blombuden strömmar in från hela Sverige. Hur ska man förstå den starka reaktionen? Det är starka krafter i rörelse. Den politiker som inte ser det får räkna med att bli omsprungen av SD i nästa års val. Kanske är det så enkelt att det finns en folklig trötthet inför det ökande våldet. Man vill ha lag och ordning i förorterna. Man vill känna sig trygg. Den som kommer till Sverige ska arbeta och göra rätt för sig, och den som är kriminell är inte välkommen. Att rikta ljuset mot en grupp människor i utsatta områden betyder inte att de pekas ut. Det är bara de ljusskygga som inte trivs när strålkastarna slås på. Kom ihåg att de allra flesta som kommer till vårt land är strävsamma människor som inget hellre vill än att arbeta och skapa sig en framtid. Just därför ska vi lyssna på Springare. Åke Hällzon

ang "Ta Springare på allvar" Jan-Ola Gustafsson 2017-02-09 19:20 Ett stort tack till skribenten för denna välformulerade och aktuella/tänkvärda kommentar.

Det visar att det fortfarande finns kristna som vågar yttra sig i frågor som numera mörkas allt mer i Mainstream Media. Fortsätt med det. "Sanningen ska göra er fria"



