Adaktusson har fått unikt fredsuppdrag Veckans nummer Publicerad: 2017-02-09 15:41 EU-parlamentarikern Lars Adaktusson har fått ett utmanande uppdrag av tolv kristna partier i Irak. Dessa partiers företrädare vill mötas till en bred fredskonferens i ett europeiskt land för att medverka till fred och återuppbyggnad av städer och byar på Nineveslätten i norra Irak. Sedan 18 månader tillbaka har Adaktusson upprepade gånger träffat politiska partier, kyrkliga företrädare med flera i det område där kristna minoriteter de senaste åren plågats svårt och dödats i stort antal av IS. De tolv irakiska kristna partierna har bett Lars Adaktusson stå värd för en internationell fredskonferens under våren. – Det är bråttom. Situationen är väldigt svår för olika grupper i detta område i Mellanöstern. För ett år sedan antog EU-parlamentet en resolution och kal-lar det som sker bland dessa folkgrupper för folkmord. Fortfarande finns människor i flyktingläger, de kan inte återvända till sina hem och lever under mycket knappa omständigheter utan att komma tillbaka till de områden där de och deras förfäder levt i århundraden, säger Lars Adaktusson till Hemmets Vän. Tanken med konferensen är att samla företrädare för dessa tolv irakiska kristna partier, som sitter i Iraks parlament och i det kurdiska parlamentet i norra Irak. Dessutom kyrkliga ledare, representanter för frivilligorganisationer, militära ledare med flera för att finna vägar till återuppbyggnad av städer och byar på Nineveslätten. Det europeiska land som inbjuder till konferensen står för logistik och resurser. Miljö för goda samtal – Det är väldigt viktigt att dessa politiska och religiösa företrädare kan träffas i ett sammanhang där det finns ett gott stöd och miljö för goda samtal. Partierna och dess företrädare vill bredda inbjudan även till irakiska regeringen, det kurdiska självstyret i norra Irak. När initiativet till konferensen kommer från parterna själva, som lever i detta område, finns goda möjligheter att göra något bra av det svåra uppbyggnadsarbetet. Hoppas på amerikansk närvaro Lars Adaktusson hoppas också på amerikansk närvaro i konferensen. Han kommer direkt från överläggningar med amerikanska kongresspolitiker, amerikanska utrikesdepartementet. En bred majoritet i USA:s kongress har ställt sig bakom EU:s folkmordsresolution. Läs mer i Hemmets Vän nr 6 – 2017

