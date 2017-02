"Nu är Guds tid för Skandinavien" Veckans nummer Publicerad: 2017-02-09 11:23 – Guds tid för Skandinavien är nu. Väntar vi två år till kan det vara för sent, säger Merzek Botros, arabisktalande pastor i Centrumkyrkan, Sundbyberg, som den 17-18 februari anordnar ledarkonferensen ”Ett hjärta för Skandinavien”. Pastor Merzek Botros, som ursprungligen är från Egypten, har under de senaste åren rest över hela Sverige där han hjälpt församlingar med deras flyktingarbete. Han har haft möten för arabisktalande från flyktingboenden och invandrartäta områden men också undervisat de svenska församlingarnas egna medarbetare om hur man talar om svåra frågor för muslimer, som korsfästelsen eller treenigheten. ”Det är bråttom” Nu har han tillsammans med Global Gemenskap i Sundbyberg, International Center of Friendship och kanalen Alhayat TV och andra partner, tagit initiativet till en konferens omkring strategier i församlingarnas invandrararbete för kristna ledare från Skandinavien och Europa. Bakgrunden är en känsla av allvar och brådska – att kristenheten i Skandinavien bara har ett par år på sig att enas i bön och arbete bland flyktingar och andra i Sverige. ”Allvarlig tid” – Det som händer idag i Skandinavien är något som är större än vad en enskild församling klarar av. Det är en hård tid men samtidigt spännande och även en allvarlig tid. Vi märker till exempel hur vissa muslimska extremister inte kommer hit av flyktingskäl utan med en agenda för att nå Skandinavien, islamisera Skandinavien. Vi vill se en strategi över hur man arbetar bland flyktingar, hur man möter dessa och hur vi kan jobba tillsammans för att dela evangeliet med dem. – Många kristna vill jobba bland flyktingar men de vet inte hur. De har ingen erfarenhet av det. En del är nöjda med att se tio, femton flyktingar i kyrkan. Det är jättebra att de kommer dit men hur ska vi arbeta tillsammans för dem? Hur ska vi undervisa dem? Hur talar vi om evangeliet med dem? Hur gör vi för att de ska bli en del av kyrkan när de väl kommit till tro? Arabiska och svenska talare Merzek Botros talar om hur de avsatt den 17 och 18 februari för bön, samtal, teamarbete och undervisning där tre arabisktalande kristna och en svensk undervisar – den senare är Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, som ska tala om den skandinaviska kyrkans rötter, dess betydelse för samhället och dess framtid. – De andra talarna har arbetat mycket bland muslimer och har själva muslimsk bakgrund. En av dem är väldigt känd – han sitter som rådgivare i det brittiska parlamentet och har själv varit en aktiv muslim i arabvärlden. Han har också varnat för den utveckling som vi nu ser tecken på i vårt samhälle. Förändrad västvärld – Men konferensen handlar inte bara om flyktingar utan även om att den här tiden är en unik och speciell tid för våra länder. Hur kan vi jobba tillsammans? Flyktingsituationen är en av de utmaningar som vi ser men det finns också andra utmaningar. Västvärlden och Skandinavien har förändrats mycket under de senaste två, tre åren, fortsätter Merzek Botros. Eva Gustafsson

