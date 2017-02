Bättre integrationspolitik krävs Debatt Publicerad: 2017-02-02 16:45 Daniel Fredriksson, Margareta Sidenvall och Robert Jansson, kristdemokratiska politiker, skriver i Hemmets Vän 12 januari en replik på en artikel jag hade publicerad den 15 december. I min artikel presenterades Kristdemokraternas politik för en ny och bättre integrationspolitik. Replikörerna tillstår och stödjer Kristdemokraternas integrationspolitik men byter sedan ämne för att framföra några ståndpunkter i migrationspolitiken. De ståndpunkter Fredriksson med fler ger uttryck för kan uttolkas som ett missnöje över den migrationspolitik regeringen fört. Regeringen utgörs av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Kristdemokraterna har uttryckt stöd för regeringens införande av tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller. Den okontrollerade situation som föregick beslutet hade kunnat undvikas om regeringen lyssnat på Kristdemokraterna redan tidigt under 2015 då dåvarande partiledare Göran Hägglund efterlyste tillfälliga uppehållstillstånd tillsammans med åtgärder som förbättrat mottagandet. Löpande under 2015 lade Kristdemokraterna förslag som kunnat förbättra den allt mer belastade utveckling som präglade året. I samband med att regeringen till slut vidtog åtgärder och migrationen till Sverige kunde normaliseras till den nivå vi konstaterat för 2016 infördes också regler som försvårar familjeåterförening. Detta har Kristdemokraterna kritiserat, inte minst utifrån familjeåterföreningens betydelse för integrationen. Till skillnad från till exempel Centerpartiet avsatte vi också 1,3 miljarder i vår budget för detta ändamål. De gränskontroller som regeringen införde var helt nödvändiga för att upprätthålla en reglerad invandring. Alternativet är fri invandring. Fri invandring är inte förenlig med de ambitioner vi som parti har för trygghet och välfärd i Sverige. Grundläggande kontroll över nationsgränserna är nödvändig för en nation som vill bestå med fun­gerande offentliga institutioner. Rätten att söka asyl står kvar och plikten att följa internationella konventioner gäller fortfarande. De orsaker som får människor att lämna sina länder och riskera sina liv på flykt i händerna på samvetslösa människosmugglare kvarstår också. Det är därför angeläget att flera länder är med och tar sitt ansvar i en rörlig värld. För Kristdemokraterna är det helt centralt att vi klarar att integrera den kvarts miljon människor som under ett par år kommit till Sverige. Vi måste vända något svårt till en framgång som upprättar människor med mycket svåra livshistorier bakom sig. Idag, med det färska beskedet från SCB att det i genomsnitt tar nio år för hälften av alla nyanlända att komma i arbete krävs en annan integrationspolitik än den som förs idag. Det är därför vi går fram med omfattande förslag för hur arbetsmarknadspolitiken kan förändras. Till det kommer också bostadspolitiska förslag som tar oss ur den mycket svåra bostadskris som nu råder. Sen är också värnandet av de värderingar som utmanas genom begrepp som hedersförtryck omistligt för en fungerande integration. Sverige kan inte bara vara en plats dit vi välkomnar männi­skor, utan också ett sammanhang dit vi välkomnar människor hem in i vår samhällsgemenskap. Désirée Pethrus, riksdagsledamot Kristdemokraterna

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!