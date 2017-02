Korruption bryter ner samhället inifrån Ledare Publicerad: 2017-02-02 16:40 Korruption i Sverige? Det förekommer väl inte? Inte berikar sig redan rika på skattebetalarnas bekostnad? Inte utnyttjas maktpositioner så illa? Inte heller låter väl sig politiker mutas i vårt land? Så har vi nog tänkt lite till mans, men tyvärr verkar vi nu fått anledning att tänka om. Denna gång är det Svenska Fastighetsverket som är ”drabbat”. Förra veckan häktades fyra medarbetare inklusive både general- och fastighetsdirektör under uppseendeväckande former. Nu ska det sägas att samtliga misstänkta som frihetsberövades är släppta på fri fot, men misstanken kvarstår. En tidigare fastighetschef ska ha hyrt ut hus, som tillhör Fastighetsverket, till släkt och vänner. Dessutom ska skattepengar gått till egna privata fritidshus, bland annat genom att blåsa upp fakturor med miljonbelopp från ett byggföretag där en anställds hustru jobbat. Om de misstänkta döms så riskerar de fängelse, skriver TT. En soppa av korruption och gynnande som om allt kan ledas i bevis saknar motstycke. Inte ens LO: s eller kommunals alla ”affärer” kommer i närheten av detta. Finansmarknadsminister Per Bolund beslutade omgående att entlediga generaldirektör Björn Andersson från sitt uppdrag; Time-out! Senare samma vecka ”kryddades” korruptionssoppan med nyheten att förre finansministern Anders Borg också misstänks för mutbrott. Detta i samband med ett jaktarrangemang. Borg har förhörts av Riksenheten mot korruption, något hans advokat Hans Strandberg bekräftar, som dock bestrider brott. Korruption kan ske uppåt i form av ”givande av muta”, men det kan också ske nedåt i form av ”bestickning”. Eftersom korruption underminerar förtroendet för det offentliga och ett lands styrelseskick är det ett mycket allvarligt brott. Ett land präglat av korruption förlorar på lång sikt också sitt förtroende i omvärlden, vilket i sin tur underminerar förutsättningarna för den gemensamma välfärden. Det är därför dessa misstankar är så allvarliga. Samhället och dess institutioner måste ledas klanderfritt. Vi måste kunna lita på våra politiker och på våra myndigheter. Går förtroendet förlorat riskeras vår egen framtid som rättsstat och demokrati. Men det handlar också om pengar som egentligen ska gå till fattiga pensionärer, till vård, skola och omsorg, som på detta sätt hamnar i en redan välbemedlad elit. Det är därför det är så viktigt att värna de grundläggande kristna värderingarna om pålitlighet, ärlighet och öppenhet. Varje institution måste ledas med respekt för dessa värden. När brott begås skall ansvariga lagföras. Samtidigt är det viktigt att påminna om att ingen är skyldig innan dom har fallit. Hemmets Vän 2 februari 2017

