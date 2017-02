Föredömligt, Filadelfia! Veckans kommentar Publicerad: 2017-02-02 16:35 Det är roligt att kunna konstatera att svensk kristenhet står stadigt. Som Hemmets Vän skrev om förra veckan är Evangeliska Frikyrkan och sammanslagningen mellan bildarsamfunden en stor framgång. EFK:s församlingar växer och man planterar helt nya församlingar. Samma framåtanda kom till uttryck i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm i veckan. Genom åren har miljoner människor firat gudstjänst i församlingens lokaler. Den stolta kyrkobyggnaden på Rörstrandsgatan fyller snart 90 år och har länge varit i stort behov av omfattande renoveringar. Nu premiärvisades de första arkitektskisserna på renoveringen och ombyggnationen. Det är djärva, bra idéer som berör hela huset, allt för att skapa en kyrka som kan bli en plats för tillbedjan, gudstjänst och möten i minst 90 år till. Precis som med andra byggnader innebär ägandet av en kyrka ett ständigt arbete. Hus behöver underhållas. Och när det blir tid för omfattande renoveringar innebär det ofta stora påfrestningar för församlingen. Klarar vi det? Orkar vi med det? En tröst kan vara att det alltid varit så. Läs till exempel när Israels folk under Salomos styre och med kung Hiram i Tyros goda minne bygger det första templet – det innebär stora uppoffringar för folket, men samtidigt med löfte om Guds närvaro (2 Kungaboken kap 5 och 6). Just så tror vi i kyrkan också. Gud bor genom sin Ande i våra hjärtan. Men genom hela väckelsehistorien och i dagens Sverige är kyrkobyggnaden garant för en kristen församlings närvaro i staden. Huset är en konkret och synlig del i stadsbilden, en plats från vilken församlingens uppdrag kan organiseras. På de platser där kapellet stängt och kyrkan sålts upphör också församlingens verksamhet. Låt oss därför glädjas med Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och hoppas att ombyggnationen får bli exempel på hur kristenheten satsar i en orolig tid. Låt oss be för fler levande kyrkor, helgade åt Gud men brukade av människor över hela vårt land. För när kristna samlas är Gud där. Åke Hällzon

