"Gud har totalt förändrat mitt sätt att vara och tänka" Veckans nummer Publicerad: 2017-02-02 16:10 Han hade en demolerad lever, både hepatit B och C och ett demolerat liv. Vad kunde Gud göra åt det? När Jan Sandelin berättar om vägen tillbaka för honom och hans familj är det en fantastisk berättelse som vi får del av. Han beskriver också en lång och ibland besvärlig resa. – Det enda jag kan säga är att jag är frisk idag, fortsätter Jan Sandelin. Jan, 50 år, och hans fru Linda Sandelin och fyra av deras sju söner finns idag i Flatebyn utanför Säffle där de förestår LP-verksamhetens stödboende och tar hand om upp till fyra killar med missbruksproblem. De vet vad det handlar om – både Janne och Linda har själva haft missbruksproblem men lever idag ett helt annat liv. Janne säger själv att han nog skulle ha varit död idag om inte Gud gripit in. – Den möjligheten som gavs mig, det är bara Gud i det hela. Jag har frågat mig varför. Jag har många kamrater med hepatit C, det är något som följer med missbruket. De funderar på varför Gud helade mig och inte helar dem. Jag har inga svar på det, jag vet inte. Han rörde vid mig, han har en plan. Det enda jag kan säga är att jag är frisk, säger han. Sprit och droger Jan Sandelin berättar om en trasslig uppväxt ända sedan barndomen, med sprit och med droger. Till slut hade kroppen tagit för mycket stryk och han blev inlagd akut på sjukhuset. Levern var demolerad, han hade både hepatit B och kronisk hepatit C – virussjukdomar som ofta sprids genom blod och andra kroppsvätskor och som drabbar många missbrukare. – Jag hade slutat använda sprutor när jag var 25 år och i stället drack jag, svalde eller tog amfetamin i näsan. Jag tyckte att jag var lite bättre som inte använde sprutor. Men istället hade jag nästan ingen magmun (matstrupens mynning i magsäcken – även kal­lad cardia, red anm) och jag hade bara ett stort hål i näsan. Men de är fantastiska, doktorerna. De byggde upp en ny vägg i näsan. Det är egentligen helt fantastiskt hur de renoverade mig där på sjukhuset, fortsätter han. För Jan Sandelin blev det två omgångar på sjukhus för hepatiten – den sista gången för drygt sex år sedan. – Där gled jag in i koma ibland och så vaknade jag till igen. De ringde till och med min fru för att förbereda henne på att jag nog inte skulle överleva. Eftersom hepatit B och C bröt ut ungefär samtidigt blev jag väldigt dålig och jag var nog inlagd, en och en halv månad ungefär. Även mina barn fick ta vaccin mot hepatit B. Det kändes fruktansvärt att mina barn skulle behöva ta sprutor för något som jag hade ställt till med i mitt liv. Också levern hade förstörts. Janne fick ett ultimatum av läkarna: Han måste nyktra till under två år innan en transplantation kunde vara tänkbar. – Det gick sådär. Jag klarade inte av det i det läge jag var i, berättar Jan Sandelin. Besviken på pastorn Räddningen blev en kvinnlig bekant med liknande bakgrund som lät Janne och Linda bo hemma hos henne och nyktra till under en och en halv månad innan de flyttade in på LP-verksamhetens Vasastrand i Örebro. – Jag och min fru hade sex barn utplacerade runtomkring Örebro – det var därför vi hamnade där. Samtidigt skulle jag hela tiden lämna leverprover. Och jag var så fruktansvärt rädd för jag förstod att levern inte var bra. Det var under den här tiden som Janne och Linda följde med på ett möte där evangelisten och pastorn Mikael Skogsén skulle tala. Han var känd för att be för sjuka och Janne räknade med att pastorn också skulle be för honom. – Jag var nervös för provsvaren och hoppades att jag skulle få hjälp. Det var dock mycket folk och många som ville ha förbön. Jag började känna att jag blev lite sur. Jag tyckte att det var viktigt att de bad för mig och nu struntade de i mig. – Plötsligt kom det fram fem ungdomar och de smorde mig med olja och bad för mig. De bad över min lever. Det värsta var ändå att jag blev mer sur. För jag ville ju att den här ”smorde” pastorn skulle be för mig. Otroligt provsvar Janne tackade ungdomarna för förbönen men gick ifrån mötet ”lite moloken”. Några dagar senare kom provsvaren i ett brev till hans vänner där han var skriven och de ringde för att läsa upp brevet. – Brevet började: ”Du kan glädja dig.” Hepatit B hade läkt ut – det hade jag antikroppar emot, stod det. Och hepatit C var helt borta. Det fanns inte ens spår efter den. Men de hade konstaterat det tidigare? – Javisst. Jag hade ju legat inne för det i två omgångar. Men här stod det att jag överhuvudtaget inte hade hepatit C. Och min lever såg helt frisk ut. Det var då jag började tänka: ”De hade ju faktiskt bett för mig …” Samtidigt hade jag så lite tro att jag nästan inte vågade lyfta blicken mot himlen och säga: ”Tack Jesus!” Utan jag började fundera: ”Kanske hepatit C följde med hepatit B ut, när jag blev frisk från det?” Men det sade läkarna att så fungerade det inte. Nu tackar jag verkligen Gud. – Jag var till doktorn en gång till för att kolla det här. När jag pratade med honom, och de tog prover en gång till, då sade han att jag hade sådana blodvärden att han tyckte att jag kunde ställa upp i VM i skidor. Det tycker jag att det var väl att ta i. Men blodvärdena var bra i kroppen på mig. Det är helt fantastiskt. Föreståndare för stödboende – Jag har egentligen levt ett liv som skulle ha tagit död på mig. Men jag får vara verksam idag. Jag har fått en chans som mina barn och min fru verkligen tackar Gud för. Jag har tre av mina grabbar här nu. Två tvillingar på elva år och en storebror på 12 år. Och i somras på Gullbrannagården, när vi hade LP-läger där, då fick jag gå ut i havet med mina pojkar och döpa dem. De tror verkligen att det finns en Gud för de har fått tillbaka en pappa. Som idag också verkligen är en pappa. – Idag jobbar jag också som föreståndare för ett stödboende där jag tar emot upp till fyra killar med missbruksproblem. Jag är även föreståndare för LP-kontakten i Säffle. Jag har tagit körkort och vi arbetar av på de skulder som vi fick under tiden som missbrukare. – Att Gud helar är enormt och häftigt. Samtidigt tänker jag ofta: Vi är på väg till himlen. Egentligen borde det inte spela så stor roll om jag lever eller dör idag. Men jag förstår att Guds plan är inte min plan. Det finns någonting som han kanske behöver mig till. För jag behöver verkligen honom! Jan Sandelin berättar om hur de efter tiden på Vasastrand flyttade till Närkes Kil utanför Örebro och om den Equmeniaförsamling som de vände sig till. – De tog emot den här familjen och där fick vi springa som barn i kyrkan och träna på att tala med icke missbrukare. Det har varit en lång resa just det här att träna på att vara människa. Men en otrolig resa med människor som har haft tålamod med en. Jag har varit rädd och liten och allt sådant men det har varit fantastiskt. Tacksam till Gud Idag berättar Janne och Linda om familjens upprättelse. Tre pojkar är fortfarande placerade i fosterhem. De vill inte rycka upp barnen eftersom dessa knutit an till fosterföräldrarna. ”De var så unga när de kom dit. Det gäller inte att hävda sin rätt utan här gäller det verkligen att tänka på barnen”, förklarar Jan Sandelin medan han ser till familjens yngste son – inte mer än ett år. – Den här lille killen har fyllt upp ett stort hålrum hos både sina syskon och hos min fru och mig. Han blir väldigt bortskämd från både syskon och mamma och pappa, det är väldigt mycket kärlek. – Gud har försett oss med så mycket och jag är så tacksam. Idag klarar vi att vara föräldrar. Men den stora saken är vad som har hänt i mitt hjärta – Gud har totalt förändrat mitt liv, mitt sätt att vara och tänka. Det står klart och tydligt att vi blir en ny skapelse. Och jag är en ny skapelse, helt och hållet faktiskt, säger Jan Sandelin. Eva Gustafsson

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!