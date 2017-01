Trump: Räkna med Guds närvaro Debatt Publicerad: 2017-01-26 16:10 Fredagens närmast konungsliga installationsceremoni inför 900 000 åskådare i amerikanska huvudstaden Washington, D C, markerade den fredliga maktväxlingen från en president till den andre. Högtiden visade också på betydelsen av ritualer, förankring och igenkännande som väsentliga inslag inom den politiska sfären – för att skapa respekt för ämbetet och en känsla av nationell samling. Den kristna och religiösa närvaron är framträdande och tydlig vid ett skifte på statschefsposten i Förenta Staterna. Så bjuder inte enbart traditionen, utan därför att detta fortfarande är en levande del av den amerikanska självbilden, nämligen att räkna med Gud och Guds påverkan på skeendet. Oavsett sin burdusa framtoning i många sammanhang, valde därför ändå den tillträdande presidenten Donald J Trump att på morgonen tillsammans med hela sin stora familj fira gudstjänst i en liten episkopalkyrka, den kyrka som ligger närmast Vita huset. Vid själva installationshögtiden några timmar senare uppe på kongressbyggnaden Kapitolium ledde flera kristna ledare – som New Yorks katolske ärkebiskop och världsevangelisten Billy Grahams son Franklin – samt en judisk rabbi i bön för landet och den tillträdande presidenten, detta inför den enorma människomassan. Traditionen sedan dryga 150 år tillbaka att svära presidenteden med handen på den bibel som tillhörde Abraham Lincoln (president under inbördeskrigets år 1861–1865 och då som den förste för det republikanska partiet) kompletterades denna gång med att Donald J Trump tog med sin personliga bibel, en gåva till honom av hans egen mor 1955, då den unge Donald John endast var nio år ung. Presidentfrun Melania Trump höll i dessa två exemplar av den Heliga skrift när högsta domstolens chefsdomare, katoliken John Roberts, förestavade eden. Också detta sände ett budskap: familjebibeln finns – och den betyder något. Själva slutorden i installationseden för såväl presidenten som vicepresidenten lyder ”So help me God” (”Så hjälpe mig Gud”), det vill säga att det är med den Högstes hjälp som den tillträdande statschefen och hans företrädare försöker utöva ämbetets konstitutionella förpliktelser. Att maktutövningen sker med Guds hjälp är också ett annat sätt att uttrycka vissheten om, och tryggheten i, att folket röstat fram en företrädare till landets högsta politiska ämbete som kommer att förvalta detta förtroendemannauppdrag på det absolut bästa och värdiga sätt – genom att hämta visdom och råd hos Herren själv. Riksrättsprocessen mot dåvarande presidenten Bill Clinton i slutet av 1990-talet i den så kallade Lewinsky-affären hade sina rötter i dess själva motsats: här hade ämbetet smutsats ned genom ett agerande som inte låg i linje med installationslöftet att ta till sig Guds budord, hjälp och vägledning. På två tydliga punkter valde USA:s nye president, den 45:e i ordningen, republikanen Donald J Trump, att knyta an till Förenta Staternas kristna rötter och den medborgerliga majoritetens kristna gudstillit. Vid det första tillfället citerade han Bibelns ord om vad som händer ett söndrat folk och behovet av sammanhållning. I själva verket var det en vädjan från den nye presidenten till medborgarna att lyssna till Guds allvisa råd om samarbete, efter att olika argument öppet presenterats, och behovet av en nyvunnen känsla av samhörighet i en djupt åsiktsmässigt, kulturellt och etniskt splittrad stor nation som den amerikanska med dess numera 330 miljoner invånare. ”Solidaritet” var det ord Trump sammanfattade det hela i – en solidaritet mellan amerikanerna och att denna gemensamma tillhörighet till en och samma stora nation skall överbrygga motsättningar. I vetskapen om att höra samman på detta sätt, manade den tillträdande presidenten, finns inte utrymme för att behandla varandra olika till följd av olika bakgrund eller egenskaper. Den andra tydliga hänvisningen till Gud i Donald J Trumps installationstal handlade om beskyddet av USA och det amerikanska folket: ”Vi kan räkna med ett högre beskydd. Vi är skyddade av Gud.” Just genom att räkna med Guds närvaro för landets framtid – och att medborgarna skall verka i denna anda – vill en amerikansk politisk ledare lyfta den grå politiken till ett högre ändamål och syfte samt gjuta mod och inge trygghet inför framtiden om att landet äger gudomligt beskydd. Ett annat förbisett inslag i kommentarerna kring installationstalet var president Trumps i grunden ödmjuka ord om att ”inte påtvinga vår livsstil på andra folk”, utan i stället få USA att på nytt framstå ”som skinande”, som en förebild för andra länder och folk att ta efter, och det frivilligt, med andra ord det goda exemplets makt. Här knöt Donald J Trump an till sin republikanske partikollega och företrädare i Vita huset åren 1981–1989, Ronald Reagan, i dennes beskrivning av USA ”som en skinande stad uppe på en kulle”. I grund och botten är det nog också denne politiske ikon som är Trumps politiske förebild, även om han i den hårda valrörelsen helt uppenbart saknat Reagans godmodiga och lättsamma personlighet och framtoning. Ronald Reagan kom att överraska många i positiv riktning under sina åtta år i Vita huset. Donald J Trumps stora utmaning är att visa på ifall han klarar motsvarande omvandling under de fyra år de amerikanska väljarna nu anförtrott honom. Lennart Sacrédeus

