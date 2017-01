Motstånd mot insyn i FN Veckans nummer Publicerad: 2017-01-26 16:02 Journalisters rätt till information och insyn i världsorganisationen och dess spretiga byråkrati har diskuterats i över tio års tid. Trots att rätten till information är en viktig del av FN-konventionerna finns ett motstånd till ökad transparens inom FN. När den amerikanske presidenten Donald Trump installerades för en vecka sedan talade Vita husets pressekreterare Sean Spicer om ”den största publik som någon president haft under en installation”. Trots att bilder talade om motsatsen. Senare förklarade högsta rådgivare Kellyanne Conway i samband med en intervju på NBC:s ”Meet the press” att det handlade om ”alternativa fakta” – ett uttryck som under veckan väckt stor uppmärksamhet på sociala medier. Men det är inte bara Trumps administration som haft svårt med medierna. Informationsfrihet Sveriges offentlighetsprincip från 1766 är världens äldsta. I USA trädde lagen om informationsfrihet i kraft 1967. Lagen innebär att allmänheten och pressen har rätt att begära ut dokument från federala myndigheter. Den har beskrivits som ”den lag som håller medborgare informerade om sin regering”. Federala myndigheter har skyldighet att offentliggöra uppgifter som begärs i enlighet med lagen om informationsfrihet såvida det inte gäller uppgifter som omfattas av undantagen som gäller integritetsskyddet, nationell säkerhet och brottsbekämpning. Trots att nästan 100 av FN:s 193 medlemsstater har infört lagar om informationsfrihet inom sina egna gränser har staterna som är representerade i generalförsamlingen inte visat något intresse för att införa något liknande för FN. FN:s informationsavdelning sköter processen med ackreditering av journalister och att förse reportrar som bevakar världsorganisationen med kontorsplatser. Samir Sanbar, tidigare biträdande generalsekreterare för informationsavdelningen, säger till IPS att rätten till information är en viktig del av FN:s principer. – Men att det skulle bli verklighet har förhindrats av medlemsstaterna och FN:s byråkrati, till och med när det gäller grundläggande information, säger han. Han påpekar att behovet av att informera Förenta nationernas folk är något som indirekt är tydligt i FN-stadgan. – Men i mitt arbete upplevde jag att de som anser att ”kunskap är makt” var väldigt tveksamma till att dela information med en bredare publik, säger Samir Sanbar som arbetat för fem olika generalsekreterare genom åren och som är författare till den nyligen släppta boken Inside the U N in a Leaderless World. – Det var mest uppenbart när jag lanserade den numera självklara sajten www.un.org. Ett antal mäktiga undergeneralsekreterare och ständiga representanter varnade mig för att ”berätta för alla vad som händer” (inom FN-systemet) och de vägrade avsätta några pengar till detta. Samir Sanbar berättar att han fick samla ihop en grupp volontärer på sitt kontor och låna datorer utifrån för att kunna bygga upp sajten. Senare insåg de flesta att det var praktiskt att få tillgång till pressmeddelanden den vägen i stället för att skicka anställda att hämta dokument på FN-byggnadens tredje våning. Läs mer i Hemmets Vän nr 4 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!