SD splittrar Alliansen Veckans nummer Publicerad: 2017-01-26 15:59 Förvirring har uppstått i Alliansen om Moderaternas syn på Sverigedemokraterna. Nu kräver både C och L tydligare besked från moderatledaren Anna Kinberg Batra. Centerns gruppledare Anders W Jonsson satte igång snurren kring Alliansen. I en intervju med Ekot uppmanade han Moderaterna att välja mellan Alliansen eller Sverigedemokraterna i riksdagens utskottsarbete. Något som han senare backade från. – Det var en olycklig formulering, säger Jonsson till TT. Nej till SD Däremot står han fast vid att C inte tänker förhandla med SD. En fråga som har blivit aktuell efter att M-ledaren Anna Kinberg Batra i förra veckan öppnat för att samarbeta med SD i olika sakfrågor i utskotten. – Gränsen för oss i C är att vi inte kommer att byta uppfattning i en fråga för att lägga oss närmare SD och därmed få en majoritet i ett utskott, säger han.Inte heller Liberalerna tänker samarbeta med SD. Och varken C eller L har riktigt förstått vad Anna Kinberg Batra menar när hon säger att hon är beredd att samtala med SD. – Moderaterna måste precisera sig, säger L-ledaren Jan Björklund. I ett skriftligt uttalande försöker M:s gruppledare Jessica Polfjärd reda ut saken, dock utan att ta ord som förhandlingar eller samarbeten i sin mun. Fram till förra torsdagen har partiet haft som princip att ”tala med alla partier utom SD”. Men den håller inte längre ”då den inte respekterar väljarnas beslut”, skriver hon. ”Därför är den nu ändrad. Detta betyder att alla partier står till svars för sin politik och sina förslag, med möjlighet att ställa och besvara frågor till alla under riksdagsbehandlingen”, skriver Polfjärd, som också slår fast att M vill gå till val, regera och budgetförhandla med Alliansen, inte med SD. Läs mer i Hemmets Vän nr 4 – 2017

