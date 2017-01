Livia överlevde Auschwitz Veckans nummer Publicerad: 2017-01-26 15:41 Livia Fränkel är en av de få människor som överlevde koncentrationslägret Auschwitz. Nära en miljon judar mördades där, två av dem var hennes egna föräldrar. – Vi får aldrig glömma vad som hände under kriget, säger Livia Fränkel, 90. Livia Fränkel växte upp i en judisk medelklassfamilj i Ungern. Hon hade en lycklig och trygg barndom. Men det var orostider och när hon var 12 år bröt andra världskriget ut. – Men det dröjde till 1944 innan tyskarna invaderade mitt hemland. Bara några få dagar efter deras intåg tvingades alla judar bära den gula stjärnan fastsydd på kläderna. Snart började tågen gå mot koncentrationslägren. Efter en tid getto i hämtades alla judar i stan, det vill säga 15 000 personer, av tyska SS-män och föstes ner till järnvägsstationen. – Man pressade in oss i boskapsvagnar och låste dörren med ett jättelikt hänglås. Efter klicket kändes det som om jag var fångad i en råttfälla. Föräldrarna gasades ihjäl Efter två dygns resa, hårt sammanpressade, med en enda avträdeshink och brist på mat och vatten, anlände de en natt till Auschwitz-Birkenau. Efter flera timmars väntan öppnades dörrarna. – Bistra män jagade ut oss ur vagnarna, de skrek och svor åt oss. Snabbt delades vi in i två grupper, en för de som skulle dö, en för de som skulle överleva. Mina föräldrar hamnade i den förra. – Mammas sista ord till mig och min syster var: ”Ta hand om varandra flickor.” Livia och Hedi fördes till kvinnornas läger, deras föräldrar gasades ihjäl samma natt, den 18 maj 1944. Av de 3 000 judar som anlänt var det bara 421 som överlevde den första dagen. Efter byte till usla fångkläder och rakning av allt hår fördes Livia och Hedi till en barack. Där fick de dela koj med åtta andra, på en yta av sex kvadrat-meter. – Vi låg direkt på brädorna med skorna som huvudkuddar. Maten var minimal, en brödbit och lite svart vatten till frukost, en tunn soppa till lunch. Snart började flickorna förvandlas till benrangel. – Snart förstod vi allihop, att vi förr eller senare skulle sluta i skorstenen. Läs mer i Hemmets Vän nr 4 – 2017

