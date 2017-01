Tidigare USA-president tar strid för kvinnors lika rätt och värde Debatt Publicerad: 2017-01-19 15:55 Den 20 januari har USA fått sin 45:e president i Vita Huset. När landet firade sitt 200-årsjubileum 1976 valdes den nationellt okände förre jordnötsodlaren, marinofficeren, delstatsguvernören Jimmy Carter till president i en jordskredsseger. Hans bakgrund som sydstatsbaptist, söndagsskollärare och diakon i sin hemförsamling i Plains, Georgia överraskade många. Efter de katastrofala åren med Vietnamkriget och Watergateskandalen lovade han något nytt men stod också öppet för sin kristna tro och ”född på nytt”. Det gav honom mycket stor uppmärksamhet i media. Men efter 60 års medlemsskap lämnade han sitt samfund Sydstatsbaptisterna på grund av deras fördömande kvinnosyn. Carter fick kanske sin största uppmärksamhet och framgång efter sin presidenttid bortsett från att han lyckades bidra till ett fredsavtal mellan Egyptens president Anwar Sadat och Israels premiärminister Menachem Begin 1978. Han har också fått Nobels fredspris. Idag är Jimmy Carter 92 år och fortfarande sätter han avtryck i olika sammanhang för fredsinitiativ, och andra ageranden i olika länder. Ingen annan president har säkerligen talat så varmt för söndagsskolans betydelse och även under sina presidentår hade han kvar ett engagemang för söndagsskolan. Jimmy Carters rötter i den konservativa sydstatsbaptismen, ett av de stora kristna samfunden i USA, tog skarpt slut för en del år sedan när han markerade mot samfundens diskriminerande kvinnosyn, som gjorde att en kvinna varken kunde väljas till diakon eller församlingsledare ens i en lokal församling. I en debattartikel i australiensiska The Edge förklarar han sitt ställningstagande. ”Kvinnor och flickor har alltför länge diskriminerats i en förvrängd bibeltolkning”, skrev han bland annat. Han förklarade också att han varit en praktiserande kristen hela sitt liv, diakon och bibellärare under många år. ”Min tro är en källa till styrka och en tröst för mig liksom religiösa principer är för hundratals miljoner människor världen över.” I artikelns fortsättning skriver han om den djupa smärta det var för honom att bryta med sitt samfund, sydstatsbaptisterna, som han tillhört i 60 år. ”Men det var trots det oundvikligt när samfundets ledare genom att citera ett fåtal noggrant utvalda bibelverser och påstod att Eva skapades underlägsen Adam och ansvarig för den ursprungliga synden i männi­skors liv och därför ska kvinnor underordna sig sina män, inte tillåtas arbeta som diakoner, pastorer eller kaplaner i det militära.” I sitt fortsatta ställningstagande menar han att detta synsätt och dess tragiska inflytande inte stannar innanför väggarna till kyrkor, synagogor och moskéer och har i århundraden förhindrat kvinnor till lika rättigheter världen över. Det leder till att kvinnor och flickor kan fortsätta att förbli slavar, utsättas för våld, påtvingad prostitution, kvinnlig omskärelse. Fortfarande finns nationella lagar att inte döma våldtäkt som ett brott. Med det förnekas flickor och kvinnor kontroll över sina egna kroppar och liv och det fortsätter att hindra dem till hälsovård, utbildning, arbete och inflytande i sina lokala sammanhang. Denna syn på flickor och kvinnor hjälper till att förklara varför pojkar i många länder har företräde till utbildning framför flickor; de får höra när och med vem de ska gifta sig; många får ta oacceptabla risker vid graviditet därför att deras hälsobehov inte tillgodoses. I vissa muslimska länder begränsas kvinnors rörelsefrihet exempelvis för att de visar en del av sina armar, hindras till utbildning, att köra bil eller konkurrera med män om olika arbeten. Jimmy Carter menar att detta synsätt genomsyrar också västerlandet med exempelvis stora löneskillnader mellan män och kvinnor. ”Detta skadar inte bara kvinnor utan oss alla eftersom kvinnor om de får sina rättigheter tillgodosedda bidrar till ett sundare samhälle. Utbildade kvinnor har friskare barn, är angelägna om att familjens barn får skolutbildning. En utbildad kvinna tjänar bättre och bidrar därigenom till en bättre levnadsstandard för hela samhället.” Det är en svidande uppgörelse med diskriminerande synsätt både i kyrka och samhälle, inte bara i utvecklingsländer utan också i den västerländska kulturen även om det kanske inte är lika uppenbart här. Idag kan Jimmy Carter i kraft av sina många år i politiken, kyrkan och samhällslivet med kraft och djärvhet driva dessa synsätt. Fler borde i långt större utsträckning våga vara lika djärva i politiken, näringslivet och det civila samhället och låta detta synsätt belysa hur det verkligen ser ut, också i Sverige även om det kan döljas lite mer här. Per Danielsson

