Tuff tid väntar Trump Veckans nummer Publicerad: 2017-01-19 15:35 Donald Trump svärs in som USA:s 45:e president i en tid då landets relation till Ryssland är ansträngd, terrorrörelsen IS är stark och få egentligen vet hur Trump ska ena Amerika och göra det ”stort igen”. Stämningen på New York-hotellet var febrig när Donald Trump äntligen intog talarstolen för att utropa sig till segrare efter presidentvalet i november. – Jag lovar alla medborgare i vårt land att jag kommer att vara en president för alla amerikaner, sade han. Eldade på? Nu, drygt två månader senare, är det dags att leverera. Syrienkriget, Rysslandskrisen och den ansträngda relationen till den egna underrättelsetjänsten till trots blir president Trumps kanske främsta utmaning att ena befolkningen i ett USA där politiska partier under decennier glidit ifrån varandra och motsättningarna mellan minoritetsgrupper ökat. Flera grupper, inte minst muslimer och spansktalande så kallade hispanics mot vilka Trumps valretorik var hård, fruktar att vallöften som medborgarregister och deporteringsstyrkor nu blir verklighet. Bedömare menar att Trumps buffliga retorik under valrörelsen snarare eldade på utvecklingen och frågar sig hur landsmännen ska kunna samlas kring honom. Läs mer i Hemmets Vän nr 3 – 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!