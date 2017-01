Sätt människovärdet före nationsvurmande Debatt Publicerad: 2017-01-12 16:59 I en debattartikel i Hemmets Vän den 15 december skriver Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) att vi måste ta hand om de nyanlända. En slutsats vi delar. Det finns all anledning att fortsätta dialogen. Centralt i den kristdemokratiska människosynen är personalismen, som i korthet innebär att varje människa har ett innestående och okränkbart männi­skovärde och att människan i sig själv inte är stark. Detta innebär också att människan är en del av en större samhällsgemenskap och inte en anonym del av samhällskroppen. Dessa naturliga gemenskaper är både en viktig del av personens jag och är nödvändiga för att personen ska utvecklas. De som är med i gemenskaperna är både där för att själva få stöd, men även för att ge tillbaka till de övriga medlemmarna – man har både rättigheter och skyldigheter i det personalistiska samhället. Denna människosyn är inkluderande till sin natur till skillnad ifrån den individualistiska männi­skosynen, som är exkluderande till sin natur. Varje person har i denna människosyn både rättigheter och skyldigheter. Detta innebär naturligtvis att man bör följa lagar, så länge de är stiftade i demokratisk ordning – och inte bryter mot naturliga rättigheter. En av många rättigheter som följer av medborgarskap är att ha inflytande över det politiska livet och de lagar man lyder under. Denna rättighet speglas i skyldigheten att ta hand om samhällets styrning genom att delta i demokratiska val. Vi tror därför att det är viktigt att diskutera medborgarskapet i en kristdemokratisk kontext. En viktig kristdemokratisk fråga är människors rätt att själva få bestämma över sin vardag. ”Politiker ska inte vara klåfingriga” har varit devisen. Var finns den rätten för den som förmenas permanent uppehållstillstånd? Var finns den rätten för den som inte får stanna i samma stad som nära släktingar? Var finns den rätten för den som underkänner taskiran (enda id-handling som den absoluta majoriteten afghaner har) och skriver upp åldern på en tonåring för att tvinga den in i vuxenrollen den inte är mogen för. För oss handlar det om att sätta människovärdet främst före nationsvurmande. Av vilken anledning skulle vi inte erbjuda skydd för en syrisk flykting? Rätten till asyl är en grundläggande rättighet. För att kunna söka kan man inte mötas av gränskontroll som omöjliggör för behövande att använda sig av denna mänskliga rättighet. Att en av världens mest omfattande välfärdsstater får göra vissa besparingar eller låna lite mer, är inte skäl nog för att förneka flyktingars grundläggande rättigheter. Det är inte en kristdemokratisk människosyn att sätta den egna nationens ekonomiska intressen före alla människors lika värde. Den sedan ett drygt år förda migrationspolitiken känns för oss väldigt främmande. Kristdemokraterna har i många år kämpat för att vara ett parti som kämpar för att männi­skor i behov av skydd också ska få en hemvist i vårt land. Tyvärr har vi alltför ofta sett en diskurs i migrationspolitiken, som riskerar att vi hamnar i ett polariserat läge. Här finns anledning till självkritik. Daniel Fredriksson, Jönköping (KD) Margareta Sidenvall, regionpolitiker i Gävleborg (KD) Robert Jansson, ordförande Aneby partiavdelning (KD)

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!