Sveriges kvinnor ska vara trygga Veckans kommentar Publicerad: 2017-01-12 16:45 Nu har Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) årliga rapport Nationella Trygghetsundersökningen kommit. Egentligen ett missvisande namn för det är nedslående läsning. När jag går igenom tabellerna är det snarare en sammanställning över befolkningens upplevda oro och otrygghet. Enligt BRÅ ökade oron och otryggheten under året som gått och svenskarna upplever att samhällsutvecklingen som helhet går åt helt fel håll. Mest har oron ökat bland kvinnor. En tredjedel av kvinnorna, 31 procent, känner otrygghet när de går ut. Det är en ökning från 25 procent år 2015. 14 procent av kvinnorna väljer därför att inte gå ut och bland dessa rör det sig framför allt om kvinnor över 65. Siffrorna visar också att känslan av otrygghet är befogad. Rån-, vålds- och sexöverfall av kvinnor ökar såväl procentuellt som i faktiskt antal. Sexualbrotten mot kvinnor har också ändrat karaktär. Tidigare har kriminologer framhållit att de flesta sexualbrotten sker i hemmen, och att förövaren i regel är någon som offret känner. Det verkar inte längre stämma. 59 procent av sexualbrotten i BRÅ:s statistik har skett på allmän plats. I 69 procent av fallen är förövaren en för kvinnorna helt okänd person. Jag blir ledsen när jag läser. Det här är ett svek mot våra äldre och framförallt ett svek mot de svenska kvinnorna. Svart på vitt står det i rapporten att oron och otryggheten nu är så stark att den begränsar hela gruppers rörelsefrihet. Det är inget annat än skandal! Varför är det ingen politiker som djupare analyserar dessa siffror? Jag misstänker att man inte vill spela främlingsfientliga krafter i händerna. Dessa har ju propagerat för att det är den nya gruppen ensamkommande asylsökande som stått bakom ökningen av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Draget till sin spets handlar detta ytterst om vilka värderingar vi som samhälle vill ha och om samhället ska hålla ihop på sikt. Det är ingen hemlighet att det som byggt våra normer är frikyrkan och arbetarrörelsen. Respekt, solidaritet och jämlikhet är och har varit omistliga värden under hela efterkrigstiden och evan­gelium och frälsning är krafter som satt sin prägel på generationer, också långt utanför kyrkan. Det är mot denna bakgrund vi ska se trygghetsundersökningen. När tilliten försvinner, ja, då är den borta. Til­lit mellan medborgarna är ett grundläggande humankapital i samhället som vi inte har råd att förlora. Därför måste vi kraftfullt motarbeta varje kultur och synsätt på kvinnor som anser att våld och övergrepp är okej.Vi har en feministisk regering. Jag hoppas att den tar situationen för Sveriges kvinnor på allvar. Åke Hällzon

