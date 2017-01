Förtrycket mot kristna ökar snabbast i sydöstra Asien Veckans nummer Publicerad: 2017-01-12 16:33 För fjärde året i rad ökar förföljelsen mot kristna i världen anmärkningsvärt men under det senaste året är det i asiatiska länder som förtrycket ökat mest. Det visar Open Doors årliga lista över de 50 länder där kristna förföljs mest i världen. Totalt beräknar organisationen att 215 miljoner kristna i dessa länder utsätts för allvarlig förföljelse. – Ser man till helheten så trappas motsättningarna upp och extremismen ökar i världen. Vi ser situationen i Mellanöstern och islams radikalisering. Men det som är nytt i år är utvecklingen i Sydostasien, berättar Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige när vi möts på Sverigekontoret tillsammans med Sara Bornold och Sofia Dernand. Den internationella männi­skorättsorganisationen Open Doors har under 25 år presenterat sin lista över de 50 värsta länderna för kristna i världen, World Watch List 2017. Aldrig har enligt Open Doors förföljelsen av kristna varit lika stor som under det senaste året. Det är svårt att exakt säga i hur många länder kristna förföljs men Open Doors håller koll på 70 länder där förföljelsen är uttalad. Open Doors har också varit försiktig med att beskriva exakt hur många som förföljs men presenterar nu en uppskattning som de menar sig kunna stå för. – I de 50 värsta länderna finns 4,8 miljarder av världens 7,5 miljarder människor. I dessa 50 länder finns 650 miljoner kristna och av dessa utsätts cirka en tredjedel, 33 procent, för allvarlig förföljelse eller värre. Det är alltså 215 miljoner människor som förföljs för sin kristna tros skull, fortsätter Peter Paulsson. Folk hålls i schack Open Doors talar inte främst om antalet döda, nerbrända kyrkor eller om det konkreta våldet mot kristna. Förföljelsen mäts utifrån sex olika kategorier: förtryck i privatlivet, i familjelivet, när det gäller sociala nätverk, i livet som medborgare, i kyrkolivet och genom våld. Peter Paulsson använder uttrycken ”squeeze” och ”smash” när han ska förklara varför. – Det är inte alls lika tydligt när en grupp människor till exempel blir av med sina arbeten eller vägras utbildning bara för att de är kristna. Det blir inga stora rubriker kring det. Med de här metoderna skapar man en annan slags fruktan. Man håller folk i schack och man ser till att människor förstår vad man får göra och inte får göra. Och genom att man inte får rubrikerna eller världssamfundet på sig så lyckas man ändå styra befolkningen. – I år är det sammantaget alltfler poäng på listan, 56 fler poäng, och det är det för fjärde året i rad. Vi använder tre färger: gult för allvarlig förföljelse, orange för mycket allvarlig förföljelse och rött för extrem förföljelse. Den allvarliga förföljelsen börjar redan på 40 poäng. Det gör det allt viktigare att hålla koll på vad som händer även i de länder som idag finns under strecket. Ett exempel är Nepal som löper stor risk att finnas med på listan nästa år. Det är framförallt fem trender som årets World Watch List pekar på: Religiös nationalism vinner ny mark i Asien, asiatiska regimer är mer otrygga och utnyttjar nationalismen, radikal islamism söder om Sahara blir alltmer rumsren och accepterad, en ökande polarisering mellan radikala grupper och totalitära regimer i Mellanöstern samt att kristna dödas i alltfler länder för sin tros skull. Läs mer i Hemmets Vän nr 2– 2017

