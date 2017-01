Unga vill starta chockvåg av bön för förföljda kristna Veckans nummer Publicerad: 2017-01-12 16:24 Fem frågor till Cornelia Sander, ungdomskoordinator hos Open Doors. Vad är Shockwave? – Det är en global ungdomsrörelse i bön för förföljda kristna som genomförs i flera länder samtidigt. I år hålls Shockwave under den första helgen i mars. Vi vill samla så många ungdomar som möjligt på så många platser som möjligt samtidigt till en gemensam chockvåg (shockwave) i bön. – Vår inbjudan gick ut i januari och redan har folk börjat beställa vårt material inför de här dagarna. Förra året hade vi olika arrangemang från Kiruna i norr till Malmö i söder så vi kunde rama in Sverige. Men vi hoppas kunna nå fler kyrkor och grupper i år. Vad tar ni upp under den här helgen? – Förra året lyfte vi upp i bön sju olika länder där förföljelsen är intensiv. I år har vi valt att koncentrera oss på Iran som är ett av de tio värsta länderna på Open Doors lista. Vi kommer också att be särskilt för de fängslade kristna. Då utgår vi från Hebreerbrevet 13:3: ”Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem …” – Det här är något som legat på mitt hjärta och som jag även har talat om med ungdoms­koordinatorn i Holland. De vill också lyfta fram situationen för de kristna som sitter fängslade i Iran och överhuvudtaget be för kristna i Iran. Vi ber även för andra kristna som sitter fängslade för sin tro men fokuserar den här gången på Iran. Läs mer i Hemmets Vän nr 2– 2017

