Hemmets Vän ger dig gemenskap, hopp och livsmod Ledare Publicerad: 2017-01-05 13:54 Det är på många sätt ett mörkt år vi just lämnat bakom oss. Kanske det mörkaste på decennier. 2016 går till historien som året då världen blev varse hur långt Islamiska statens tentakler når. Det blev ett bryskt uppvaknande. Våldskapaciteten hos de muslimska salafisterna visade sig räcka hela vägen in i europeiska storstäder som Paris, Nice, Berlin och Istanbul. Mot dem som hatar så djupt att de till och med vill dö för att skada och mörda är det svårt, för att inte säga omöjligt, att skydda sig. Kontrasten mellan kristna i väst och demokratiska värderingar å ena sidan, och den muslimska, våldsbejakande extremismen å den andra, blev uppenbar. Över hela världen förföljs kristna bröder och systrar. Året som gick var det svåraste någonsin. Värst är förstås läget i muslimska länder som Egypten, Syrien och Irak, men under året kom också rapporter om attacker mot kristna flyktingfamiljer på svenska asylboenden. Islamistiska värderingar följer med, också in i vårt land. I Hemmets Vän har organisationen Open Doors svenska avdelning bekräftat utvecklingen. På det hela taget blev världen en farligare plats 2016. Inte minst sedan det amerikanska valsystemet ledde till att Donald Trump valdes till president, trots förlust med över tre miljoner röster. I skrivande stund är det bara sexton dagar kvar av Obamas period. Efter 20 januari kommer Trump ta över som ledare för världens mäktigaste nation. I Europa kommer 2017 innebära val i Nederländerna, parlamentsval i Tyskland och presidentval i Frankrike. Britterna har redan gett franska EU-motståndaren och högerpopulisten Marine Le Pen en drömstart i kampen om Elyséepalatset. En inte alltför vågad gissning är att vi går en mycket turbulent tid till mötes. En impulsiv, oberäknelig president i USA tillsammans med ledare i Europa som inget hellre vill än att EU-samarbetet ska falla, är en farlig kombination. I Sverige blev 2016 ett splittringens och ensamhetens år i flera avseenden. Olika grupper lever parallellt, utan kontakt med varandra. En tilltagande känsla av att samhället slits isär präglade mycket av rapporteringen. Det publicerades till och med listor på svenska förorter, områden där våldshandlingar, upplopp och narkotikahandel drabbar de boende och där blåljuspersonal attackeras. Mot allt detta, hur svart och hemsk världen än ter sig, vill vi på Hemmets Vän varje vecka vara ett trotsigt, folkligt och hoppfullt sändebud. Att förmedla det kristna hoppet är och förblir vårt uppdrag och löfte, också inför 2017. Det är därför vi kommer att fortsätta rapportera om vad Gud gör, om hoppfulla, andliga tecken och starka vittnesbörd från hela landet. För när världen ser ut som den gör längtar människor mer än någonsin efter hoppet. Ingen tid är så mörk att Guds ljus inte når in och eftersom Jesus dött och uppstått kan vi som kristna alltid säga: Ge inte upp, livet vinner! Hemmets Väns djupare nyhetsperspektiv och anslag kommer därför alltid att vara att Gud segrar till slut, oavsett vapenskrammel, självutnämnda despoter, islamism och förortsvåld. Sista ordet är och förblir Guds och som kristen kan jag tryggt lita till att Gud har hela världen och historien i sina stora, trygga händer. Under året kom också rapporter om hur ofrivillig ensamhet breder ut sig. Särskilt många äldre upplever ensamheten som svår. Det visade sig att för hela 40 procent av svenska pensionärer är ensamhet ett stort problem. Många känner sig nedstämda och bortglömda. I det lokala perspektivet kommer Hemmets Vän ständigt påminna om att våra kristna gemenskaper, stora som små, är svaret på många av de utmaningar vi som samhälle gemensamt står inför. Sverige är världens ensammaste land sett till antalet enpersonshushåll. Ofrivillig ensamhet är lika farlig som plågsam. Samtidigt har vi i kyrkorna daglediggrupper, syföreningar, missionskvällar och samlingar av alla de slag. Varje vecka, fullt av liv, bön, gemenskap och aktivitet. Hemmets Vän vill vara en förlängning av dessa livgivande gemenskaper. Vi vill att du som läsare varje vecka ska känna dig inkluderad och välsignad. Vad som kommer i nyhetsväg 2017 vet ingen, men jag vet att jag själv, Sverige och världen behöver Jesus mer än någonsin. Därför lägger jag frimodigt och förväntansfullt än en gång mitt liv och året som ligger framför i Guds starka händer. Följ med oss på Hemmets Vän under året och vi kommer berätta om vad Gud gör. Det är min bön och förhoppning att vi tillsammans med dig som läsare ska få sprida evangelium, hopp och livsmod. Åke Hällzon

