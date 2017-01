Nya slitningar mellan USA och FN att vänta Veckans nummer Publicerad: 2017-01-05 13:51 Ända sedan arbetet i FN-skrapan i New York inleddes 1952 har USA hyst en hatkärlek för världsorganisationen. Mycket talar för att nya slitningar kommer att uppstå efter att Donald Trump tagit över som president för det land som är FN:s enskilt viktigaste finansiär. Den inflytelserike republikanske senatorn Jesse Helms var under sin karriär en av många amerikanska FN-kritiker. Vid ett tillfälle jämförde han finansieringen av FN med att ”hälla ner pengar i ett råtthål”. Den tidigare borgmästaren i New York, Ed Koch, valde i stället att jämföra FN med ”ett avlopp”, medan en annan av stadens tidigare borgmästare, Rudolph Giuliani, påpekat att han inte skulle sakna organisationen, om FN en dag bestämde sig för att flytta sitt högkvarter från staden. Efter att generalförsamlingen röstat in några av världens ”mest repressiva” representanter som medlemmar i FN:s människorättsråd sade den republikanska kongressmedlemmen Dana Rohrabacher att ”dårarna har tagit över dårhuset och jag tänker inte låta dårarna få mer amerikanska skattepengar att leka med”. Trump kritisk till FN Även den tillträdande presidenten Donald Trump har uttalat sig kritiskt om FN. Och efter att FN:s säkerhetsråd nyligen drev igenom en resolution som fördömer Israel för de fortsatta bosättningarna på ockuperade områden, varnade Donald Trump för att han kommer att se över de framtida relationerna med FN. Den tillträdande presidenten, som kommer att installeras den 20 januari, ifrågasatte samtidigt världsorganisationens effektivitet och dömde ut FN som ”en klubb där människor träffas, pratar och har trevligt”. Efter att resolutionen antagits med röstsiffrorna 14 mot 0, där USA valde att lägga ner sin röst, meddelade Donald Trump att ”saker och ting kommer att bli annorlunda efter den 20 januari”. För närvarande är USA FN:s viktigaste finansiär följt av Japan, Kina, Tyskland och Frankrike. Efter omröstningen i säkerhetsrådet meddelade den republikanske senatorn Lindsey Graham att han planerar att ta initiativ till en koalition i syfte att antingen stoppa eller minska den amerikanska finansieringen av FN. En annan republikansk senator, Tom Cotton, varnar för att FN och de länder som stödde resolutionen mot Israel därmed har ”äventyrat alla former av stöd från USA”. Läs mer i Hemmets Vän nr 1– 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!