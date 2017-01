Radonhalter hälsohot Veckans nummer Publicerad: 2017-01-05 13:48 Hundratusentals svenska bostäder har för höga radonhalter. Enligt Folkhälsomyndigheten tar många kommuner inte problemet på allvar. Trots att exponering för radon i bostäder är den näst vanligaste orsaken till lungcancer ligger radonhalten i dag högre än riktvärdet i minst 400 000 bostäder i Sverige. Det visar en kommande miljöhälsorapport från Folkhälsomyndigheten som TT har tagit del av. Större delen av dessa bostäder är lägenheter i kommunala bostadsbolag, särskilt på mindre orter, enligt Henry Stegmayr, utredare vid Folkhälsomyndigheten. – Det är allvarligt. Många kommuner har inte tagit radonfrågan på allvar, fast de är skyldiga att göra det, säger han. Tvist med bostadsbolaget Per Lööf bodde under åtta år i en lägenhet i Åkeshov som efter en korrekt långtidsmätning visade sig ha en radonhalt på nästan 600 becquerel per kubikmeter luft, alltså högt över riktvärdet. Han kontaktade sin hyresvärd, det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem, som inte gjorde något åt det. När Per Lööf begärde ut uppgifter från miljöförvaltningen visade det sig att kommunen redan ett flertal gånger hade kontaktat bostadsbolaget om de höga radonvärdena. Ärendet mellan Per Lööf och bostadsbolaget drevs nästan till tingsrätten, men stannade vid en förlikning där Per till slut fick ersättning av bolaget. Han valde dock att flytta från lägenheten. Per Forsling, chef vid förvaltningsstaben på Stockholmshem, hävdar däremot att bolaget tar radonfrågan på stort allvar. – Så fort vi får kunskap om för hög radonhalt hanterar vi det så snart vi kan. Men det kan ta lång tid att göra en djupare analys av radonvärdet, säger han. Läs mer i Hemmets Vän nr 1– 2017

