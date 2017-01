100 000 julpaket med Jesusfilmen översvämmade Karachis gator Veckans nummer Publicerad: 2017-01-05 13:44 Tomtar i tusentals, 100 000 julpaket med böcker, julkort och Jesusfilmen överflödade gatorna i Karachi, Pakistan, en av världens farligaste städer, dagarna före jul. Mängder av bombdåd har genom åren dödat många människor i 12-miljonersstaden, som är Pakistans finansiella och kommersiella centrum. Nu kunde fredsfursten Jesus genom tusentals kristna i tomtedräkter inta gatorna i sju timmar och proklamera försoning istället för hat och våld. Suleman Manzor och missionsorganisationen Rapha Mission med bas i Karlsborg, Sverige, fick återigen se en märklig vision förverkligad. Amerikanska konsulatets hemsida, nyhetskanaler som CNN, Euronews och pakistanska nyhetsmedier spred nyheterna. Suleman Manzor kom till Sverige 1992 och till Teen Challenge bibelskola, då i Moholm. Inom Teen Challenge var han bland annat pionjärmissionär i Sibirien. Senare blev han avskild som pastor på Christ for the Nation i Dallas, USA, och har nu inom Rapha Mission missionsuppdrag över hela världen. Från basen i lilla Mölltorp i Karlsborgs kommun leds arbetet tillsammans med medarbetare i många länder. – För drygt tre år sedan satt jag i bilen i Skövdetrakten och bad under tårar till Gud om vägledning hur vi kan beröra muslimer i mitt hemland med budskapet om fred, försoning och frälsning. Julen är en tid då människor ger varandra gåvor och gläds i familjerna. Men de kristna har nästan gömt sig på grund av alla terrordåd i landet. Jag sa till Jesus att jag ville fira hans födelse och hans löfte om försoning i mitt hemland, där det inte funnits någon försoning, berättar han för Hemmets Vän. Tror Gud på tomtar? Suleman Manzor anknyter till uppdraget Jesus gav sina lärjungar när han sände dem ut till städer och byar för att befria människor från demonisk makt, hela de sjuka och förkunna fredens budskap till alla människor. – När jag frågade Gud hur vi kan göra det kom tanken att använda tomtar. Men jag sa till Gud att jag inte tror på tomtar. Då blev jag påmind om hur han använde de orena korparna som kom med mat till profeten Elia och hur han kunde använda en åsna i sin tjänst. Så varför inte tomtar som kommer med goda gåvor? Men Suleman varnades av pastorer och kristna ledare i Pakistan. Några dagar tidigare hade alla barn i en skola i norra Pakistan dödats av talibaner, terrorister med maskingevär hade dödat människor på bussar och hela landet levde i fruktan. Läs mer i Hemmets Vän nr 1– 2017

Tyck till om artikeln Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer. Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)





Skriv ut artikeln

Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!