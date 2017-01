Under 110 år har Majblomman stöttat fattiga barn i Sverige Veckans nummer Publicerad: 2017-01-05 13:39 – Jag har lärt mig förstå hur tufft människor kan ha det även i ett land som Sverige som ändå har en bra välfärd, säger Lena Holm, Göteborg. Hon har under 20 år varit ordförande för Majblommans Riksförbund som i år blir 110 år och strax före jul utsågs hon till årets lobbyist för sin tioåriga kamp för rätten till fria glasögon för barn och unga – en reform som trädde i kraft i mars förra året. Egentligen handlar Beda Hallbergs geniala idé lite om samma sak idag som för 110 år sedan, menar Lena Holm. Det började som ett sätt att stödja tuberkulossjuka som på den tiden inte fick något stöd från samhället – idag säljs den lilla Majblomman av skolbarn och scouter under ett par veckor i april för att motverka barnfattigdom. – Då var det också fattiga barn och familjer som ofta drabbades av tuberkulos. Man bodde trångt och man bodde påvert och det var kallt och fuktigt, fortsätter Lena Holm. EU definierar fattigdom som att leva med under 60 procent av landets medelinkomst. I Sverige är det en kvarts miljon barn som lever under denna fattigdomsgräns, eller cirka 12 procent – vart åttonde barn. – Jag började 1997 – det är alltså 20 år sedan i år. Då sökte man pengar för läger och sådant som vi egentligen kallar för guldkant på tillvaron. Jag minns till exempel en pojke som sökte pengar för att han skulle renovera en liten eka som han hade på tomten. Han fick pengar för det och skickade sedan kort på hur han hade fått den här båten färdig och fin. Idag handlar det väldigt mycket om kläder och skor, alltså mer livets nödtorft. – På de här 20 åren har mycket förändrats. Det kan handla om att inte kunna vara med. Du kan få med dig en lapp hem från skolan om en idrottsdag där eleverna uppmanas att ha med sig skridskor och kanske en matsäck. Då är det de här tio procenten som då sjukskriver sig eller gör något annat för att slippa delta. Det är så fattigdomen ser ut i Sverige. Det är inte barn som svälter som i tredje världen eller i krisområden. Här är det mer att man socialt blir mer utanför samhället och det vi anser vara normala aktiviteter. Det är inte frågan om lyx utan om att kunna ha exempelvis en varm jacka mitt i vintern eller liknande. Strukturellt samhällsproblem Lena Holm beskriver barnfattigdom som ett strukturellt samhällsproblem – där det inte enbart handlar om föräldrars möjligheter att försörja sina barn utan också om hur barn drabbas när samhället brister. När lagar och överenskommelser som är satta för att skydda barn inte följs. – En sådan lag är skollagen. Det är tydligt att skolan ska vara kompensatorisk, det ska inte finnas avgifter där. Alla ska kunna delta och utvecklas oavsett vilka föräldrar man har. Även glas­ögonbidraget handlar om en lag som man inte tolkar på rätt sätt. Man betraktar inte synfel som ett handikapp eller ett funktionshinder. Det måste man göra och då är det självklart att barn får glas­ögonen. – Har föräldrarna svårt att få jobb av olika anledningar är det inte nödvändigt att sätta ytterligare etiketter på de barnens pannor. De har helt enkelt svårt att följa med i skolan när kommunerna inte följer de lagar som finns. De skulle ha det väldigt mycket bättre om man gjorde det helt enkelt. Läs mer i Hemmets Vän nr 1– 2017

