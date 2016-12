Jag tackar Gud för polisen Veckans kommentar Publicerad: 2016-12-22 11:58 Julen är här. I gudstjänstlivet är helgerna som står för dörren symbol och sinnebild för shalom, den himmelska friden. I Sverige har den bilden alltid förstärks av tysta, snötyngda skogar och mörkret som agerar fond och kontrast till gnistrande ljus och änglakörer. Just den här julen står frid och fred i stark kontrast till mediernas återkommande rapportering om det ökande våldet i våra storstäder. Var och varannan dag kommer rapporter om skjutningar, mord och misshandel och redan nu konstaterar Brottsförebyggande Rådet att 2016 blir det våldsammaste året på över tio år. Till allt detta kommer hotet om islamistiskt terror. Det fruktansvärda som i veckan hände i Tyskland kan mycket väl hända hos oss. Över 300 personer har rest från Sverige för att strida för terrorgrupper i Syrien och Irak (framför­allt IS), en av de högsta andelarna per capita i Europa. Av dessa har över 150 krigare återvänt enligt SÄPO. Det innebär att islamistiskt inspirerade terrordåd med relativt stor sannolikhet kan komma att äga rum också i Sverige .Även om relativt få människor rent statistiskt drabbas av såväl gängvåld som eventuella terrordåd, måste våra ansvariga ta utvecklingen på högsta allvar. Det finns en befogad, gnagande känsla hos många att landet är på väg utför. Det syns i opinionen, där SD ständigt ökar och jag märker det själv, inte minst i mina många kontakter med er läsare. Den som bor på landsbygden kommer förstås inte hamna i skottlinjen när förortsgäng skjuter varandra, men när ligor från Östeuropa tömmer ladugårdar och förråd då har också glesbygdens folk rätt att få snabb hjälp och resoluta ingripanden av polisen. Idag är det inte så. Stora delar av Sverige är närmast att betrakta som laglöst land, helt utan polisiär närvaro och än mindre med polisstation. Rikspolischef Dan Eliasson säger sig ta folks oro på allvar, men vad hjälper det när polisen han styr över inte får tid att göra sitt jobb, att brottsförebygga och lagföra. Alla poliser kan inte vara stationerade i storstäderna. Jag förutspår att regeringen och inrikesminister Ygeman kommer att avsätta Eliasson inom kort. Denna jul tänker jag särskilt på våra kämpande poliser som trots en svag ledning gör sitt bästa för att stödja och skydda medborgarna dygnet runt. Ni är garanten för julfriden. Må Gud vara med er under jul- och nyårshelgerna. Åke Hällzon

