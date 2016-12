De kräver svar kring försvunna skolflickor Veckans nummer Publicerad: 2016-12-22 11:56 Över två och ett halvt år har gått sedan terrorgruppen Boko Haram kidnappade 276 skolflickor i staden Chibok i Nigeria. Sedan dess har Saudatu Mahdi varit med och drivit kampanjen Bring Back Our Girls för att få flickorna fria igen. Advokaten Saudatu Mahdi säger att den kampanj som hon och flera andra tog initiativ till har lett till vissa framsteg, men att det också finns en oro för att världen ska glömma bort de bortrövade flickorna. – Att hoppet ska försvinna är en oro, i synnerhet när tiden går. Men vi hyser fortfarande gott hopp inom kampanjen, säger Saudatu Mahdi till IPS. Hon påpekar samtidigt att kampanjen för flickorna har fått stor uppmärksamhet eftersom det som flickorna från Chibok råkar ut för är så fruktansvärt. Fördes bort under vapenhot Skolflickorna kidnappades den 14 april 2014, då de på natten under vapenhot fördes bort på lastbilar från sin skola i norra Nigeria. Händelsen fick stor internationell uppmärksamhet och blev starten på den kampanj som i sociala medier gått under namnet #BringBackOurGirls. Saudatu Mahdi, som även är generalsekreterare för den nigerianska kvinnoorganisationen Wrapa, säger att allt våld som drabbar landets kvinnor måste få ett slut – och att alla flickor och kvinnor som hålls fångna av Boko Haram måste friges. Kort efter kidnappningen lyckades 57 av de 276 skolflickorna från Chibok fly. Ytterligare två år senare hittades en av de kidnappade flickorna tillsammans med en fyra månaders bebis i utkanten av skogen Sambisa i nordöstra Nigeria, ett område som sägs vara en av Boko Harams starkaste fästen. Läs mer i Hemmets Vän nr 51/52 – 2016

