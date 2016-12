"När ISIS drev kristna från Nineve var Israel först där för att hjälpa" Veckans nummer Publicerad: 2016-12-22 11:40 – Trots att det är så centralt hos Jesus att älska sina fiender, tycks så många av hans efterföljare mer villiga att välja sida än att söka efter försoning. Det säger Andrew White, narkossjuksköterska och präst från England. Med sitt intensiva engagemang för att bidra till försoning mellan kristna, judar och muslimer i Mellanöstern under många år har han kommit att kallas ”biskopen av Bagdad”. Men när jag möter honom i Israel och frågar var han bor blir svaret: ”På ett flygplan.” För Andrew White har en passion för Jesus, judarna och försoning mellan judar, kristna och muslimer. Idag rör han sig mellan Jordanien, Irak, Israel och sitt hem i England. Jerusalem, Hemmets Vän Andrew White berättade som tioåring för sin lärare att han skulle bli narkossjuksköterska och präst. – Men min lärare förklarade att jag bara kunde välja en sak och det var inte präst. Jag var ju baptist och de hade inte präster, sa hon. Men som tioåring hade Andrew läst sin första bok om narkossjukvård och som 17-åring kom han till St Thomassjukhuset i London som praktikant på operationsavdelningen. Där blev han senare narkossköterska och älskade sitt arbete. – Jag hade inga tankar på att lämna den medicinska världen för jag upplevde den mer underbar än jag kunnat föreställa mig. Men sent en kväll när jag som joursjuksköterska kallades in till ett hjärtstillestånd så började jag be och såg ut över Themsen mot Big Ben. Jag hade klarat alla examina och fått det jobb jag alltid tänkt mig och som jag trodde att den Allsmäktige ville jag skulle fortsätta med. Men till min stora förvåning kallades jag in i församlingsarbete, faktiskt till Church of England, berättar han i sin bok ”Biskopen av Bagdad”. Inget tycks vara ett hinder Jag möter Andrew White på en restaurang i Gamla Jerusalem när Messiastroende judar firar påsken med allt vad det innebär enligt judiska regler från Gamla testamentet. Andrew White har drabbats av MS och har både balansproblem och dubbelseende, men inget tycks hindra honom i hans passionerade uppdrag att arbeta för fred och försoning. I januari 2002, när den andra intifadan blossade upp, fick han vara nyckeln till en fredskonferens i Egypten. Två år tidigare hade påven varit i Israel och Andrew White minns som det starkaste intrycket när påven besökte platsen för bön vid Västra muren. Ensam närmade han sig den historiska muren tillsammans med Michael Melchior, minister i Israels regering och ortodox jude, då judisk rabbin i Norge. I slutet av 2000 började Osloöverenskommelsen att spricka. USA:s dåvarande president Bill Clinton hade inte lyckats skapa förhandlingar mellan palestiniernas president, Yassir Arafat och Israels premiärminister Ehud Barak. – Allting tycktes falla ihop och jag ropade till Gud med psalmistens ord: ”Hur länge, Herre? Hur länge?” Fredskonferensen i början av 2002 fick tidigareläggas på grund av det spända läget när al-Aqsa-intifadan blossade upp och många dödades. Israelerna leddes av rabbinen Michael Melchior, de palestinska muslimerna av Sheikh Talal Sidr och de kristna av den latinske patriarken i Jerusalem, Michael Sabbah. När 45 personer som representerade judar, kristna och muslimska ledare skulle flyga från Tel Aviv till Alexandria blev först inte den palestinska delegationen godkänd av den israeliska säkerhetstjänsten. Innan avresan hade de mött Shimon Perez och Israels dåvarande president Ariel Sharon. Med hebreiska bibeln på sitt skrivbord hade han påmint dem om påven John Paul II:s ord: ”För de kristna är Israel det Heliga Landet, men för judarna är det Löfteslandet. – Budskapet var klart. Bråka inte om vårt land, minns Andrew White. Läs mer i Hemmets Vän nr 51/52 – 2016

