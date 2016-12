"Idag lever jag min dröm" Veckans nummer Publicerad: 2016-12-22 11:29 Samuel Ljungblahd sjöng sig rakt in i svenska folkhjärtan med gospeln ”Joyful, joyful” under förra sommarens prinsbröllop. Men han har imponerat vid mer än ett tillfälle med sin musik och sin röst under sina cirka 20 år som gospelsångare och artist. Och i julhelgen fyller han själv 40 år. – Jag har haft förmånen att alltid kunna vara mig själv, säger han när vi talas vid på telefon. Det var år 2009 som Kirk Franklin först hade bett att få höra honom vid presskonferensen innan den stora konserten i Globen. Samuel Ljungblahd skulle släppa sin tredje egna skiva, ”No 3”, och var tillsammans med Ole Børud förband till den amerikanske gospelikonen vid hans andra besök i Sverige. Mitt i konserten plockar sedan Franklin upp Samuel Ljungblahd på scenen och ber honom sjunga en av hans sånger. Det blir ”Don’t Cry” som Samuel sjunger duett tillsammans med körsångaren Nikki Ross och efteråt förklarar Franklin att han bara måste ta honom till USA. – Bara pang, rakt upp och ner, ropade han ut mitt namn och så fick jag hoppa in utan förberedelser. Det är klart att det var speciellt eftersom det här var en person som jag hade sett upp till väldigt mycket som artist och människa, säger Samuel Ljungblahd. – Så det här att jag fick vara med och sjunga med honom på scen, det betydde jättemycket. Med dagens sociala medier var det också en sådan sak som spred sig väldigt snabbt. Den Youtube-filmen har varit en väldigt betydelsefull ingrediens i min karriär. Växte upp i Umeå Samuel Ljungblahd berättar om sin uppväxt i Frälsningsarmén i Umeå där livemusiken var ett dagligt inslag och gudstjänsterna en del av livet. Samtidigt som fotbollen också lockade. – Jag hade väldigt bra musiklärare. Först spelade jag piano och sedan när jag gick i högstadiet började jag sjunga. Jag startade ett band med några kompisar och så kom jag i kontakt med soulmusik och gospelmusik när jag gick i gymnasiet. Sedan har det bara rullat på, fortsätter han. Det var i 20-årsåldern som han valde att satsa helt på musiken. – Jag insåg ganska tidigt att jag ville hålla på med musik utifrån rollen som artist. Jag ville skriva min egen musik och framföra min egen musik och stå på scen och välja själv hur jag skulle göra saker och ting. Och det har varit en lång resa och hårt jobb för att komma dit. – Jag flyttade från Umeå till Stockholm omkring 1995. Där fick jag sedan kontakter med folk som gjorde att jag kunde jobba vidare med den dröm som jag lever idag. Samuel Ljungblahd fick Roland Utbultstipendiet 1999 och den första egna skivan kom först 2005. Han fick också möjlighet att sjunga i tv-program som ”Dansa med stjärnorna”, ”Dobidoo” och ”Så ska det låta”, där han mot slutet av säsongen blev tv-tittarnas val för vem de ville skulle återkomma i följande säsong. Läs mer i Hemmets Vän nr 51/52 – 2016

