Vi måste ta vara på de nyanlända Debatt Publicerad: 2016-12-15 16:57 Kristdemokraterna vill göra en kraftig omläggning av integrationspolitiken. Sverige har inte råd att förspilla människors vilja att komma in i arbete och samhälle. Varningarna från ekonomer och samhällsvetare kommer allt tätare. Om inte Sverige ambitiöst lägger om sin integrationspolitik för att ta vara på de senaste årens nyanlända blir de sociala konsekvenserna omfattande. Förra året var arbetslösheten för inrikes födda med hög utbildning 3,2 procent medan utlandsfödda med enbart förgymnasial utbildning låg på 31,3 procent. Den stora mängd nyanlända som kom under 2015 är då inte medräknad. I den gruppen finns många med hög utbildning men också en stor andel med låg skolutbildning. Därför kommer gapet väntas fortsätta uppåt under 2017 och 2018. Vi riskerar då få ett tudelat samhälle med flera utanförskapsområden och motsättningar. Belastningen på berörda myndigheter och kommuner är mycket stor. Med långa handläggningstider blir asylsökande sittande under månader som blir till år på asylboenden eller i trånga lägenheter i väntan på asylbesked. Den här tiden används mycket dåligt och innebär en försvårande start i det nya landet. Kunskap man har, som kanske ”suttit i händerna” hinner försvinna och självförtroendet urholkas. Vi ser tyvärr inte att regeringen förmår ta itu med integrationsutmaningen. Här krävs reformer på arbetsmarknadsområdet. Regeringen satsar enbart på olika arbetsmarknadspolitiska program istället för att satsa på att företagen lättare ska kunna anställa. Socialdemokrater har ju en förkärlek till att ”skapa jobb” som man nu kallar extratjänster, traineejobb med mera. Men dessa kan inte skapa jobben. Det måste istället bli lättare att anställa. Företagen vill men kostnaderna för att exempelvis nyanställa outbildade personer är höga, då vi har höga ingångs­löner i vårt land. Kristdemokraterna vill se ett asylprogram som från första dagen i Sverige, slår fast ett samhällskontrakt med tydliga rättigheter och skyldigheter. Ett så kallat asylprogram. Vi vill att asylsökande från start får möjlighet att lära sig kvalificerad svenska i SFI med samhällsorientering. I asylprogrammet ingår ett arbetskrav med tillgänglighet till arbetsmarknaden. För att göra det överhuvudtaget lönsamt att arbeta ges också ett fribelopp om 3 000 kronor som kan tjänas innan dagsersättningen minskas. För att sänka tröskeln till den reguljära arbetsmarknaden utan att samtidigt ramla ner i ett program på Arbetsförmedlingen, föreslår vi kristdemokrater en ny anställningsreform kal­lad introduktionsanställningar. Det är en ny anställningsform där personer kan anställas på heltid till 75 procent av kollektivavtalad lön och lära sig jobbet på 25 procent av tiden. Efter fem år ska man ha full lön och fast anställning. Inget krångel med partsgodkännande eller myndighetsinblandning. Det är i första hand för personer utan gymnasieutbildning. Vi menar att det är bättre att komma in i jobb om än i lägre lön, än att gå på bidrag. Arbetsförmedlingens många arbetspolitiska program vill vi reducera kraftigt. Många av dem ger mycket begränsad effekt, andra används för att utnyttja människor. Många som kommer till Sverige som flyktingar saknar en utbildning som efterfrågas i svenskt arbetsliv. Därför har Kristdemokraterna i vårt budgetalternativ en kraftig satsning på yrkesutbildning så att matchningen mot arbetsmarknaden kan underlättas. Om inte förankringen på arbetsmarknaden säkras, om vi inte från början gör klart vad som förväntas och vad vi kan erbjuda i Sverige, riskerar integrationspolitiken att fortsätta vara ett misslyckande. Med den nära kvartsmiljonen människor som kommit till Sverige under 2014–2016 måste integrationspolitiken läggas om. Utanförskapet får inte förstärkas mer än vad som redan kan konstateras. Vi har inte råd med att andra generationen till dem som kommer hit idag växer upp och aldrig får se sin mamma eller pappa gå till ett jobb. Därför går Kristdemokraterna fram med reformerna introduktionsanställning och asylprogram. Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) Arbetsmarknadspolitisk talesperson

