Trumps regering tar form Veckans nummer Publicerad: 2016-12-15 16:46 Generaler, Goldman Sachs-veteraner och miljardärer. Och de allra flesta vita män i mogen ålder, flera med en vurm för Ryssland. USA:s blivande president Donald Trumps regering är nu i princip färdig. Med utnämningen av oljejätten Exxon Mobils vd Rex Tillerson, en mångårig vän till Ryssland president Vladimir Putin, föll den sista stora pusselbiten på plats. Redo att ta över efter den 20 januari, under förutsättning att de klarar sig igenom förhören i senaten, är en regering med tydlig businessprägel och välvillig inställning till Moskva. – Tillsättningen av Tillerson bekräftar Trumps vilja att omställa relationerna med Ryssland, vilket han talade mycket om under valrörelsen, konstaterar Erik Brattberg, utrikespolitisk analytiker vid den oberoende tankesmedjan McCain Institute i Washington DC. – Nu återstår det att se vad han är villig att förhandla och kompromissa om, såsom sanktionerna mot Ryssland över Ukraina eller Natos ökade närvaro i Östeuropa. Bättre relation? Brattberg tror att Trump främst söker ryskt samarbete rörande Syrien, som lär bli hans första utrikespolitiska utmaning. Men han vill också se minskade spänningar i stort. – Han anser att president Obama har misslyckats i förhållandet till Moskva, han tycker inte att USA och Ryssland borde ha en så dålig relation. Ur Putins perspektiv finns en lång tänkbar önskelista som uppvärmda USA-relationer kan leda till, bland dem minskade Ukrainasanktioner, ett amerikanskt erkännande av Krimannekteringen och en bredare överenskommelse om säkerhetsordningen i Europa – politik som varit otänkbar under Barack Obama. En person som kan tänkas stödja sådana resonemang är Trumps blivande nationelle säkerhetsrådgivare, den förre generallöjtnanten och underrättelsechefen Michael Flynn. Han höll i fjol ett betalt tal för den Kremlfinansierade tv-kanalen Russia Today och vid kanalens party satt han bredvid Putin. – Flynn är en kritiserad och kontroversiell figur här i Washington, säger Brattberg. Läs mer i Hemmets Vän nr 50 – 2016

