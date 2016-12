"Naivt hyra ut hamnar" Veckans nummer Publicerad: 2016-12-15 16:43 Att släppa in Ryssland i två av Sveriges mest strategiskt viktiga områden är mycket naivt, anser militärforskaren Peter Mattsson på Försvarshögskolan. – Jag tycker att det är väldigt konstigt att regeringen inte tar över det här, säger han. – Vår försvarsminister har väldigt tydligt uttryckt att Ryssland är en aggressiv part i vårt närområde och att vi ska ha ett militärt samarbete med andra länder för att kunna stå emot det. Då vore det väldigt märkligt om vi släppte in dem i två av våra mest strategiskt viktiga områden. Hur förklarar man det? säger Peter Mattsson, Försvarshögskolan. – Om man tittar på den övergripande bilden så är det så att man måste fråga sig vad man ska ha ledningen till. Vad är syftet från rysk sida? Jo, det är att använda det som en del i sina strategiska medel för att verka i Europa. Det kan användas som strategiskt vapen mot Europa. Och då innebär det att vi, om inte direkt så i alla fall indirekt, går in och stödjer Ryssland. Och det går ju tvärt emot vår utrikespolitiska hållning, säger Mattsson. Oerhört olämpligt Vad kan då Ryssland använda de två hamnarna till? Vad är det man fruktar? – Det här är väldigt viktiga områden och här kan man bedriva aktiv underrättelseinhämtning. Hur har vi kontroll på dem? Vad sker under vattnet? Vad kan de placera ut för saker? Vi pratar om sensorer som kan läggas kring den här ledningen och på andra ställen. De har kommit väldigt långt inom rysk undervattensteknik och vi känner inte till allt de har, så här öppnar vi stora möjligheter för dem att gå in och vara aktiva eller att de använder det för att störa vår trafik i de här områdena, säger Peter Mattsson. – Med tanke på hur nära det ligger Karlskrona så är det ju oerhört olämpligt att ha någon så nära inpå. Och Slite hamn har sina fördelar. Kontrollerar man den hamnen eller kan hindra andra från att komma in så har man den fördelen på sin sida, säger han. Läs mer i Hemmets Vän nr 50 – 2016

