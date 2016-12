"Vi hjälper de allra fattigaste" Veckans nummer Publicerad: 2016-12-15 16:39 – Jag ville arbeta med något där jag gjorde skillnad mer konkret, säger Tomas Fransson, 55. Efter en karriär under 30 år inom Volvo Group varav 15 år som chef bestämde han sig för att byta bana. I januari tar han över ledarskapet för Mercy Ships Sverige efter Anneli Persson som går ut som volontär i Benin i Västafrika där sjukhusfartyget just nu befinner sig. – När jag har fått lära mig mer om arbetet som Mercy Ships gör tycker jag att det är fantastiskt. Det är oerhört konkret hur man med egentligen väldigt små medel räknat för varje patient kan förändra livet totalt för männi­skor som inte har någon möjlighet att få någon hjälp annars, säger Tomas Fransson. – Man hjälper de allra fattigaste, de mest utsatta och förändrar livet för dem med den här typen av operationer och vård som man ger. Sedan finns det en annan gren av Mercy Ships arbete där man hjälper de länder man besöker att bygga upp deras kapacitet kring sjukvård och tandvård. Det sker parallellt med att man gör de här operationerna och andra akuta insatser. Man utbildar och hjälper landet att utveckla exempelvis nya kliniker. Det är ett långsiktigt arbete som är väldigt värdefullt. En andra karriär Tomas Fransson gjorde karriär under 30 år inom Volvo Group – där arbetet handlade om kommersiella fordon som lastvagnar och bussar. Under de sista 15 åren var han chef på hög nivå och arbetade internationellt, exempelvis under sex år i Kina. – Jag har verkligen uppskattat att arbeta med människor från olika länder. Men jag har brottats med en längtan efter att få jobba med något där man gör skillnad mer konkret. Jag tänkte att jag ville jobba med bistånd, välgörenhet, utvecklingsarbete på något sätt, förklarar han. Han berättar hur han växte upp med en tro och ett kyrkligt engagemang. Under 1990-talet reste han och familjen exempelvis mycket med den kristna familjeorganisationen Kings Kids, som har kopplingar till Ungdom med Uppgift. – För lite mer än ett år sedan, i en tid av omvälvningar inom Volvo Group, kom jag till en punkt där jag kände att jag nog skulle gå vidare. Det som fångade mig var flyktingströmmen som kom till Sverige under förra hösten. På något sätt kändes det som att nöden som finns i världen, den kom även till Sverige när alla dessa både barn och familjer flydde hit. Jag bestämde mig för att sluta på Volvo och jag började engagera mig på olika sätt för flyktingar. – Det var ett stort steg att lämna tryggheten i mitt arbete som innebar en process för oss som familj. Men både jag och min fru delar önskan och visionen om att få jobba med välgörenhet på olika sätt. Jag ser det lite som en andra karriär i livet, att få byta spår och inse att jag inte bara har mina år kvar till pensionen utan även har en möjlighet att göra en insats längre tid än så. Jag ser det lite som en nystart. Jag tror att Gud på något sätt lagt ner det i både mitt och min frus hjärtan. Läs mer i Hemmets Vän nr 50 – 2016

