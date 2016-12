"Före matutdelningen tackar vi Gud för maten" Veckans nummer Publicerad: 2016-12-15 16:32 Fyra frågor till Marianne Lidskog, diakoniassistent i S:ta Clara kyrka, som inleder ett samarbete med Kulturhuset för hemlösa vid Tegelbacken i Stockholm under vintern. Varför flyttar ni matutdelningen till de Hemlösas kulturhus? – Vi har delat ut maten utomhus under flera år och det har gått bra under sommarhalvåret. De senaste åren har vi kunnat ha ett tält på kyrkogården men vi blev uppmanade att ta ned det under våren 2016. En av våra volontärer i matutdelningen (Kavian Ferdowsi, red anm) har arbetat länge för att hjälpa hemlösa, eftersom han själv varit hemlös och fått hjälp. I höstas ställde Skanska cirka 400 kvadratmeter till förfogande för hans verksamhet och han inbjöd då S:ta Clara kyrka att flytta över matutdelningen dit. När den första snön kom var det en stor glädje att få inbjuda alla i matkön att komma in och hämta mat och även sitta ner och äta. Det var också ett lyft för våra volontärer att slippa stå utomhus. Hur många räknar ni kunna hjälpa på det här sättet? – Vi delar ut förpackade sallader, smörgåsar, wraps, bröd, bullar, med mera varje måndag till fredag till mellan 100 och 150 personer. Vi får också livsmedel från olika butiker, främst från Lidl. Folk kan fylla sina kassar med frukt, grönsaker, mejeriprodukter och annat! Läs mer i Hemmets Vän nr 50 – 2016

