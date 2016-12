Brist på arbetskraft utan invandring Ledare Publicerad: 2016-12-08 14:07 Året då världen skådade den värsta flyktingkatastrofen i hela världshistorien slog julhandeln i Sverige nya rekord. Totalt omsatte handeln i december 2015 hissnande 74,6 miljarder. I år väntas den bli ännu större. Enligt HUI Researchs prognos beräknas den öka med 3,5 procent. ”Detta tack vare optimistiska, köpstarka hushåll”, säger Michael Cronholm, konsultchef vid HUI Research. Vad som även väntas bidra till försäljningstillväxten i år är en så kallad arbetsgivarjul med få lediga dagar, något som brukar leda till att färre väljer att förlägga julfirandet utomlands. Det är heminredningshandeln som väntas bli årets vinnare i jul med en ökning på 6,0 procent, följt av sport- och fritidshandeln samt guldsmedshandeln med plus 4 procent vardera. För e-handeln spås en försäljningstillväxt på 16 procent. Kategorin väntas öka sin andel av den totala handeln från 7 till 8 procent under 2016. Detta med anledning av att kategorin är starkt prisdriven och att konsumenten i dag är köpstark. När hushållens köpkraft avtar väntas e-handelns försäljningstillväxt tillta ännu mer. E-handeln står i dag för 12 procent av ”sällanköpsvaruhandeln” och 1,5 procent av dagligvaruhandeln. För att förstå hur mycket pengar 75–80 miljarder är kan man jämföra med statens utgifter på viktiga områden. 2016 kostar barnbidragen cirka 25 miljarder, försvaret 49 miljarder, studiebidragen 22 miljarder och kostnaden för migrationen väntas bli 44 miljarder. Pengarna som svenska folket spenderar under en enda månad skulle alltså räcka till barnbidragen i tre år eller till migrationskostnaderna i två år och så vidare. Det säger något om svensk ekonomi och den oerhörda välfärd som råder i vår del av världen. Vore det kris skulle vi förstås omprioritera. Men det säger också något om oss själva. Samma månad som försäljningsrekordet slogs i december förra året fattade en politisk majoritet beslut om att kraftigt begränsa asylrätten och migrationen. När vår egen välfärd ställdes på prov klarade vi inte av att hantera situationen. ”Sverige gick på knä”, sas det, men det var inte sant. Däremot hade vi stora integrationsproblem. Men det är en annan fråga. Därför är det närmast en ödets ironi att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i dagarna går ut med information om arbetskraftsbristen i Sverige. Det behövs tydligen ett årligt invandringstillskott på 64 000 personer varje år i 10–15 år. Det föds för få personer i Sverige för att vi ska klara av att möta behoven på egen hand. Sjöberg ser också en ”stor kompetensreserv bland utrikes födda”. Vi säger ”äntligen”! En statlig direktör med visioner för framtiden. Hoppas nu bara politikerna lyssnar och formar en hållbar strategi. Hemmets Vän 8 december 2016

