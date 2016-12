Färska intryck från Israel Veckans nummer Publicerad: 2016-12-08 13:43 I slutet av oktober och de första dagarna i november hade min hustru och jag tillfälle att en gång till besöka Israel. Det var tredje gången för henne och femte gången för mig. Det var över 20 år sedan vi var där sist och mycket har naturligtvis förändrats under dessa år. Det var fint att konstatera förändringarna, men också känna igen sig från de förra besöken. Vår resa började i det vackra Galiléen och vi bodde alldeles vid Galileiska sjön i en kibbutz. Just där har det inte förändrats så mycket sedan Jesu tid och det är en sällsam upplevelse att vandra de stigar han gick och ge sig ut på sjön, där han befann sig stora delar av sin aktiva verksamhet. Nu var det torrt i markerna och hela landet ropade efter regn. Vattenfrågan har ju varit och är ett stort problem för Israel och det är ingen tillfällighet att de är främst i världen när det gäller att avsalta havsvattnet. I Negevöknen, som uppodlas, går det också åt massor av vatten. Förut har detta varit en ständig tvistefråga mellan Israel och grannarna, men det verkar som om det hela lugnat sig och man försöker att hjälpa och stödja varandra i den frågan. Vi hade tillfälle att besöka några av de platser Jesus också vistades i bland annat Kapernaum, där omfattande utgrävningar skett och naturligtvis besteg vi Saligprisningarnas berg och lyssnade till Jesu Bergspredikan. Dop vid floden Jordan Vi hade också en fin stund vid dopplatsen vid floden Jordan. Det är många som utnyttjar den platsen och det var lång kö in-nan vi kom fram. I vår grupp var det tre som döptes och tog ställning för sin tro på Kristus. I Jesu hemstad Nasaret har man iordningställt en by så som man tänker sig att den såg ut på Jesu tid. Här mötte vi herden med sina får, kvinnan med sin vattenkruka och hantverkaren i sin snickarverkstad. Man har också byggt upp en synagoga enligt modell från äldre tid. Läs mer i Hemmets Vän nr 49 – 2016

