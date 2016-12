Framtida pappan avskaffad Debatt Publicerad: 2016-12-01 16:36 Den dag julen dansades ut år 2016, tjugondedag Knut, alltså den 13 januari, fattades ett av Sveriges riksdags absolut sämsta och värsta framtidsbeslut. I det som skall vara världens mest jämställda land – kryddat av vad den röd-gröna regeringen kallar ”en feministisk utrikespolitik” – planerades då pappan, fadern, bort från familjebildningen i många fall. Med öppna ögon bestämde sig sex av riksdagens åtta partier att Svea rikes lag finner rätt och riktigt att pappan tas bort från många barns framtid, från allra första början, för gott. För de kvinnor som så önskar – och hur många de blir i framtiden har ingen av oss någon aning om – görs föräldraskapet till en ensam kvinnlig angelägenhet. Som lök på laxen är det vi generösa skattebetalare som subventionerar dessa barns planerade, sanktionerade och i förväg bestämda faderslöshet. I det jämställda Sverige. Bakom dessa – i sin egna ögon ”framtidsinriktade”, ”moderna” och ”progressiva” – tankar, nu omsatta i lagen om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, stod den röd-gröna regeringen av Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med sitt stödparti Vänsterpartiet. Inte heller de tre liberala allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna ansåg att kristen människosyn och skapelseordning hade bäring för frågan. I stället valde de i sin pragmatism och bejakande av en grund tidsanda att rösta för det famösa beslutet i Sveriges riksdag om att avskaffa barnets rätt till sin egen far. Endast Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tryckte på nej-knappen. De hade, och har, inte svårt att argumentera för sin sak, övertygade som de är om att svensk lag även i framtiden har en skyldighet att i enlighet med FN:s människorättsstadga och barnkonvention ge barnet rätt till sitt fulla biologiska ursprung i en kvinna och i en man. I kristen människosyn i allmänhet – och som den utvecklats i den katolska och evan­geliska socialläran – är det en självklarhet att, så långt det någonsin går, hålla samman barnets biologiska, juridiska och sociala ursprung och sammanhang, ja, själva skapelseordningens grundtanke. En majoritet i Sveriges riksdag valde däremot den motsatta vägen, nämligen att sortera bort pappan som en av skapelsen och naturen given del i fortplantningen och släktets fortlevnad. Från och med ”All Fools’ Day” den 1 april 2016 är det alltså tillåtet för ensamstående kvinnor att insemineras inom vården i Sverige, något som tidigare bara varit möjligt för par. För de flesta svenskar är det nog så att vi kan gå till oss själva och ställa flera, rentav existentiella, frågor: vad har inte våra pappor/fäder betytt i våra liv? Hur ovärderliga, och självklara, har de inte varit? Kan vi tänka bort halva vårt ursprung, vårt manliga ursprung, vår far/pappa? Varför ska våra skattepengar gå till ensamstående vuxnas längtan till barn? Varför skall det svenska samhället göra framtida barns omsorg än skörare, detta genom att planera bort en förälder? Med en far och en mor finns vid ena förälderns bortgång i varje fall en förälder kvar att bära ansvaret, men med den nya lagen ingen. Majoriteten i riksdagen viftade lättvindigt bort dessa djupt berättigade frågor och oro. I stället valde man för ensamstående kvinnor – som inte finner en man eller inte önskar finna en man – en av staten understödd och subventionerad befruktningsform, detta i full vetskap om att samma stat därmed dömt barnet till faderlöshet från början. Detta är samma stat som i alla andra sammanhang betonar och propagerar för faderns och moderns gemensamma och lika ansvar för barnens omsorg, uppväxt och uppfostran. Och där de röd-gröna vänsterinriktade politiska krafterna, ständigt tillsammans med Liberalerna (före detta Folkpartiet), ivrigt hejar på att steg för steg minska föräldrarnas frihet att själva bestämma om fördelningen av föräldraledigheten. Vi kan ha full förståelse för längtan att vilja bli förälder, men någon rättighet för alla att bli det existerar inte – där­emot varje barns rätt till sitt ursprung och till en far och en mor. Förenta Nationernas barnkonvention slår fast barns rättigheter, inte ensamstående kvinnors rätt till barn utan en man, barnets far. Barn har rätt till sina båda föräldrar och för ett parti grundat på kristen människosyn och etik, som Kristdemokraterna historiskt är sedan dess tillblivelse i Sverige år 1964, blir valet än tydligare: att ställa sig på barnens sida. Under andra världskrigets hot och fasor slog Sveriges riksdag år 1941 fast att ”Den svenska linjen är den kristna linjen”. Ledamöterna i vårt lands riksdag 75 år senare, år 2016, gjorde precis tvärtom – och landade så långt bort de någonsin kunde från den kristna linjen – när den medvetet, utstuderat och inte utan elakhet planerade bort fadern, pappan, för ett mycket möjligt stort antal framtida svenska barn. En sådan djupt felaktig lag borde rivas upp snarast – och göras till en valfråga 2018. Lennart Sacrédeus (KD), Mora, tidigare riksdagsman och Europaparlamentariker samt ledamot av kyrkomötet och kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan.

